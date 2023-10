Blut gespuckt, Bewusstsein verloren: Notarzt-Einsatz bei Matthias Mangiapane

Von: Melanie Habeck

Matthias Mangiapane hat seinem Mann Hubert einen gehörigen Schrecken eingejagt. Der Reality-TV-Star lag bewusstlos in seinem Haus – und musste direkt ins Krankenhaus.

Hammelburg – In den vergangenen Jahren hat sich Matthias Mangiapane (40) mit seinen frechen Sprüchen und seiner Extraportion Energie einen Namen in der Fernsehlandschaft gemacht: Ob im Dschungelcamp oder bei „Kampf der Realitystars“ – der TV-Star sorgte mit seiner spitzen Zunge stets für Tumult. Doch nun muss er einen Gang zurückschalten: Dem 40-Jährigen ging es so schlecht, dass der Notarzt anrücken musste.

Notarzt-Einsatz an seinem Geburtstag: Matthias Mangiapane lag bewusstlos auf der Couch

Zuletzt gab Matthias Mangiapane bei „Kampf der Realitystars“ Vollgas vor der Kamera, doch in den vergangenen Wochen war es ruhig um die TV-Bekanntheit geworden. Im bild.de-Interview verrät der „Hot oder Schrott“-Star nun, dass ihm gesundheitliche Problemen zu schaffen gemacht hätten. „Ich hatte erst Schwindel, war müde und kaputt. Ich musste mich häufig übergeben. Irgendwann habe ich Blut gebrochen. An meinem Geburtstag lag ich dann bewusstlos auf der Couch. Ich war völlig dehydriert, vollkommen ausgetrocknet und konnte keine Flüssigkeit bei mir behalten“, schildert der 40-Jährige die prekäre Lage.

An seinem Geburtstag am 29. September wurde Matthias Mangiapanes von seinem Mann Hubert (55) bewusstlos im gemeinsamen Haus aufgefunden. Sein Partner rief unmittelbar den Notarzt. Anschließend wurde der gebürtige Hesse in ein Krankenhaus eingeliefert. Diagnose: Eine Entzündung hatte eine Magenblutung verursacht. In der Klinik im bayerischen Bad Kissingen lag die Reality-Ikone drei Tage auf der Intensivstation und bekam eine Nährstoffbehandlung. „Die ersten Tage wurde ich nur flüssig ernährt. Also am Tropf. Dann Suppe und Haferbrei“, erinnert sich Matthias.

Reality-TV-Paar Matthias Mangiapane und Hubert Fella Nicht nur in einer gesundheitlichen Ausnahmesituation kann sich Matthias Mangiapane auf seinen Partner Hubert Fella verlassen. Nach sieben Jahren Verlobung schloss das TV-Paar im Mai 2018 den Bund der Ehe. Ihre Hochzeit ließen die beiden für die Dokusoap „Hubert & Matthias – Die Hochzeit“ von Kameras begleiten. Das VOX-Format war nicht das erste Fernsehprojekt, das Matthias und Hubert gemeinsam bestritten: 2017 nahmen sie auch am „Sommerhaus der Stars“ teil, flogen jedoch kurz vor dem Finale raus.

Wegen Klinik-Aufenthalt: Matthias Mangiapanes Malediven-Urlaub fiel ins Wasser

Eigentlich hatte Matthias Mangiapane für seinen 40. Geburtstag ganz andere Pläne. Er wollte gemeinsam mit seinem Hubert auf die Malediven fliegen. Die Enttäuschung über den geplatzten Urlaub hält sich jedoch in Grenzen: „Es gibt Schlimmeres. Die Reise habe ich storniert. Ich bin froh, dass es nicht auf den Malediven passiert ist“, erklärt der 40-Jährige. Mittlerweile geht es dem TV-Gesicht glücklicherweise wieder besser. Eine regelmäßige Einnahme von Säureblocker-Tabletten sorge dafür, dass sein Magen weiterhin geschont wird.

Verwendete Quellen: bild.de