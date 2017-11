Die Geissens: Schlimmer Schockmoment für Davinas Freund

Was ein Schock für den Freund von Davina Geiss und seine Crew: Vor einem Konzert seiner Band „Bars and Melody“ musste die Polizei anrücken, da ein bewaffneter Mann für Ärger sorgte.

Dortmund - Leo Devries (17) und Charlie Lenehan (19) erlangten durch ihre Teilnahme an der britischen Castingshow „Britain's Got Talent“ an Bekanntheit und haben auf ihrem Youtube-Kanal „Bars and Melody“ bereits über 1,8 Millionen Abonnenten. Auch in Deutschland kennt man die beiden - vor allem wegen der aktuellen Freundin von Leo, die aus einer bekannten Familie stammt: Seit ein paar Monaten ist er nämlich mit Davina zusammen, der 14-jährigen Tochter von Robert und Carmen Geiss.

Ein Beitrag geteilt von Davina And Shania Geiss (@davinandshania) am 6. Jul 2017 um 7:04 Uhr

Die ältere Geissens-Tochter ist aber nicht der einzige Fan in Deutschland: Erst vergangenen Samstag gaben die beiden Rapper ein Konzert auf dem „Stylorama“-Festival in der Dortmunder Westfalenhalle.

Doch am Tag vor dem Konzert gab es einen heftigen Vorfall, mit dem die beiden Jungs nicht gerechnet hätten: Wie der Express berichtet, parkte die Limousine der Youtube-Stars direkt vor einem Supermarkt. An dieser Tatsache störte wohl sich ein 74-jähriger Passant: Erst kam es zu einem Streit mit zwei Mitarbeitern aus dem „Bars and Melody“-Team, bei dem sich der Passant laut fluchend über die Parkplatz-Wahl aufregte. Anschließend zog der Mann seine Schreckschusswaffe und hielt sie dem Produzenten der Jungs direkt an den Kopf.

Just landed at stylorama Ein Beitrag geteilt von Bars And Melody (@barsandmelody) am 17. Nov 2017 um 6:09 Uhr

Der Mann konnte schnell in Gewahrsam genommen werden - zu einem Abfeuern der Waffe kam es nicht. Die Polizei konnte die Situation schnell deeskalieren und dem Mann seine Waffe sowie seinen Waffenschein vorerst wegnehmen, das berichtet RP online.

Gegenüber demExpress erklären die beiden Jungs: „Wir sind total geschockt und wissen gar nicht, was wir dazu sagen sollen. Alle haben Angst gehabt und gezittert.“ Das bevorstehende Konzert musste aber nicht unter dem Polizeieinsatz leiden, es fand wie geplant statt.

Was für ein mega Tag Ein Beitrag geteilt von Davina And Shania Geiss (@davinandshania) am 6. Jun 2017 um 22:14 Uhr

Für Davina Geiss war die Nachricht sicherlich auch ein großer Schock: Die beiden lernten sich auf ihrem 14-Geburtstag kennen und verknallten sich dort wohl ineinander. Seit der Party Anfang Juli, bei der die Band „Bars and Melody“ auftraten, stehen sie regelmäßig in Kontakt. Dem Express nach ist Leo der erste Freund von Davina.





