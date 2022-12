Die Reimanns kehren zurück: Manu verkündet Starttermin für neue Folgen

Bald gibt es wieder mehr von den Reimanns! © Instagram/Manuela Reimann

Erst im Oktober flimmerten neue Folgen der Reimanns über die TV-Bildschirme. Nun verkündet Manu, dass bereits eine weitere Staffel in den Startlöchern steht.

Hawaii – Die Reimanns sind schon seit Jahrzehnten im Reality-TV zu sehen und es wird nicht alt – nun steht schon wieder eine neue Staffel mit den Kult-Auswanderern in den Startlöchern. Und das, obwohl die Abenteurer erst im Oktober 2022 mit neuen Folgen zu sehen waren. Bei den Reimanns wird es eben nicht langweilig.

Bereits seit 2004 begleiten Kameras das Leben von Konny Reimann (67) und seiner Frau Manuela Reimann (54). Damals machten sich die Kult-Auswanderer auf den Weg von Hamburg nach Texas, um ein neues Leben auf der anderen Seite des großen Teiches aufzubauen – und das haben sie ziemlich erfolgreich gemeistert. 18 Jahre später begleitet die zwei noch immer ein Kamerateam – und noch immer in den USA.

Mittlerweile lebt das Paar nicht mehr in Texas, sondern hat sich ein kleines Paradies im Paradies aufgebaut – seit sieben Jahren leben Konny und Manu nun auf Hawaii. Bei „Willkommen bei den Reimanns“ (Kabel Eins) können Zuschauer und Zuschauerinnen sich selbst ein Bild davon machen, wie das Leben zweier Norddeutscher auf der Trauminsel aussieht. Die Reimanns nehmen ihre Fans mit in ihren Alltag und auf all ihre großen und kleinen Abenteuer. Via Instagram bewirbt Manu nun den Starttermin der neuen Staffel: Ab dem 8. Januar heißt es immer sonntags Einschalten für die Reimann-Fans.

„Willkommen bei den Reimanns“: Was erwartet uns in der neuen Staffel?

Was wir bei den neuen Folgen erwarten können, behält die zweifache Mutter bei der Bekanntgabe für sich. Da die 54-Jährige aber ihre Fans regelmäßig über die soziale Plattform auf dem Laufenden hält, wissen wir, dass die Reimanns kürzlich zwei Jubiläen feierten, der Heimat einen Besuch abstatteten und ihre Kinder und Enkelkinder besuchten. Vermutlich wird auch das Kabel Eins-Kamerateam dabei gewesen sein.

Ihre TV-Anfänge feierten die Reimanns 2004 als Teil von „Goodbye Deutschland“ (VOX) und erreichten so schnellen Auswanderer-Kultstatus. Das führte schließlich dazu, dass die beiden zunächst eine eigene TV-Show bei RTLZWEI erhielten und nun mit „Willkommen bei den Reimanns“ bei Kabel Eins ihren Heimatsender gefunden haben. Im Oktober 2021 wurde der Senderwechsel bekanntgegeben. Der Senderchef erklärte auf einer Pressekonferenz, dass eine mehrjährige, exklusive Partnerschaft mit den Reimanns eingegangen worden sei.