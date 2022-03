Manuel Flickinger packt aus: So hart ist das Dschungelcamp wirklich

Manuel Flickinger belegt 2022 im Dschungelcamp auf RTL den dritten Platz. © Manuel Flickinger/Montage HEADLINE24

Manuel Flickinger belegt 2022 den 3. Platz im Dschungelcamp. Lesen Sie hier, was er im Interview mit MANNHEIM24 über die RTL-Show, Harald Glööckler und seine Zukunft als „Prince Charming“ sagt:

Knapp zwei Monate ist es her, dass Manuel Flickinger aus dem südafrikanischen Dschungel zurückgekehrt ist. Der Ex-IBES-Teilnehmer ist wieder im Alltag angekommen, geht wieder regelmäßig seinem 40-Stunden-Job als Justizfachwirt am Amtsgericht in Ludwigshafen am Rhein nach. Im Interview mit MANNHEIM24 plaudert der gebürtige Pfälzer über seine Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – und gibt intime Einblicke in sein Privatleben.

MANNHEIM24* verrät, wie Manuel Flickinger über das Dschungelcamp und Harald Glööckler denkt – und warum er jetzt auf Tinder ist.

Manuel Flickinger wurde am 11. Februar 1988 in Landstuhl in Rheinland-Pfalz geboren. Der 34-Jährige wirkte bereits bei diversen Reality-Formaten mit. Seinen Durchbruch hatte er 2019 bei der schwulen Datingshow „Prince Charming".