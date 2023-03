„Fahrlässiges Verhalten und Eskapaden“: Marc Terenzi fliegt aus eigener Band

Offizielles Statement

Hat sich Marc Terenzi seinen Band-Rauswurf selbst zuzuschreiben? Laut seinen Team5ünf-Kollegen ließ er die Gruppe zuletzt immer wieder hängen.

Das klingt nach mächtig Beef! Marc Terenzi (44) hat es sich mit seiner eigenen Band verscherzt. 2021 gründete der Sänger zusammen mit Musikerkollege Jay Khan (40) die Boyband Team 5ünf. Die Gruppe veröffentlichte neben mehreren Singles auch ein Album und trat unter anderem in den Feste-Shows von Florian Silbereisen (41) auf. Zwei Jahre nach Gründung der Band kracht es allerdings mächtig bei Team 5ünf – Marc Terenzi muss die Gruppe verlassen.

In einem Instagram-Statement hat sich die Schlager-Band nun erstmals offiziell zu den Gerüchten geäußert. „Unzählige Male haben wir Marc unser Vertrauen geschenkt, ihm immer wieder neue Chancen gegeben, ihn versucht zu unterstützen. Und immer wieder ließ er uns mit seinem fahrlässigen Verhalten und seinen Eskapaden hängen“, heißt es darin.

Marc Terenzi: Seine Band macht vorerst zu viert weiter

Am vergangenen Samstag sei es dann zum Höhepunkt gekommen: „Wir sollten zu fünf in der ausverkauften SAP-Arena in Mannheim auftreten. Wochenlang haben wir auf diesen Tag hin trainiert, neue Songs und Choreos einstudiert. Doch Marc erschien nicht.“ Bis heute habe sich der Ex-Mann von Sarah Connor (42) nicht für sein Fehlen entschuldigt.

Seine Kollegen wollen dieses irrationale Verhalten nicht mehr dulden. „Wir als Band, aber auch als Freunde können solch ein Verhalten nicht länger akzeptieren“, stellt die Gruppe klar. Team 5ünf stehe schließlich für „ein positives Lebensgefühl und Teamgeist“. Genau diese Werte habe Marc mit seinem Verhalten verletzt. „Wir halten unsere Augen und Ohren weit auf hinsichtlich eines neuen Mitglieds und machen bis dahin zu viert weiter“, erklärt die Band abschließend.

Auf Nachfrage von RTL hatte sich der Sänger folgendermaßen zu dem Rauswurf geäußert: „Ich bin definitiv nicht perfekt. Aber: Dass ich aus der Band ausscheide, das hat sich abgezeichnet. In der Vergangenheit habe ich Solo-Auftritte zugunsten der Band abgesagt und bewusst zurückgesteckt. Jetzt will ich wieder alleine Musik machen und meine eigenen Lieder performen.“

Rubriklistenbild: © IMAGO/nicepix.world & Instagram/team5uenfofficial