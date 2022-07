„Die vergangenen Wochen waren nicht einfach“: Marc Terenzi gibt Trennung von Jenny Elvers bekannt

Teilen

Marc Terenzi und Jenny Elvers haben sich getrennt © Imago

Spekulationen um eine Trennung standen bereits im Raum - nun ist es bestätigt. Marc Terenzi gibt zu, dass Jenny Elvers und er seit Wochen getrennte Wege gehen.

Nun ist es offiziell: Marc Terenzi (44) und Jenny Elvers (50) haben sich getrennt. Dies bestätigte der Popsänger. Bereits seit Wochen kursiert das Gerücht, die Blitzliebe der zwei sei schon wieder erloschen, bislang hüllten sich beide allerdings in Schweigen. Bis jetzt, denn nun äußert sich Terenzi erstmals zu den Spekulationen und erklärt gegenüber Bild, dass sich das Paar vor Wochen getrennt habe. Der 44-Jährige wolle Jenny aber unterstützen – daher habe er bislang geschwiegen, zitiert ihn Bild weiter. Die letzten Wochen seien nicht einfach gewesen.

Einen Rosenkrieg zwischen Elvers und Terenzi wird es aber wohl nicht geben, denn die zwei sollen im Guten auseinander gegangen sein: „Wir mögen uns und reden miteinander“, heißt es von dem Boygroup-Sänger. Das Liebes-Aus sei die richtige Entscheidung gewesen, so Terenzi, damit jeder mit seiner persönlichen Situation besser umgehen könne. Ob Jenny das genauso sieht, bleibt unklar, denn von der Blondine gab es bislang „kein Kommentar“.

Da hat es schon gekriselt: An ihrem 50. Geburtstag war er auf Mallorca

Marc und Jenny kamen sich bei den Dreharbeiten zum Sat.1-Format „Club der guten Laune“ im Januar näher und verließen die Show als Paar. Zurück in Deutschland – die Dreharbeiten fanden in Thailand statt – sagte der Ex-Mann von Sarah Connor gegenüber RTL, dass die zwei sich gefunden, ohne einander gesucht zu haben. Und dennoch kriselt es zwischen den Turteltauben.

Erste Spekulationen einer Trennung werden laut, als Jenny ihren 50. Geburtstag am 11. Mai ohne ihren Liebsten in Norddeutschland feiert. Marc feiert zwar auch – allerdings alleine am Ballermann. Ein Zeichen von Liebe sieht wohl anders aus. Tatsächlich sollte Elvers ihren Marc eigentlich nach Mallorca begleiten – sogar war dort eine Doku-Soap à la „Jenny & Marc in Love“ mit den Zweien geplant. Die Moderatorin sagte beides ab. Zu dem Zeitpunkt versuchten die TV-Stars aber noch den Schein zu wahren und posteten gemeinsame Fotos via Instagram – heute weisen in ihren Feeds keine Bilder mehr auf ein „Jenny & Marc in Love“ hin.

Auch interessant