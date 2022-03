Marc Terenzi und Freundin Viviane haben sich getrennt: „Freunde wissen bereits davon“

Teilen

Marc Terenzi und Viviane Ehret-Kleinau sind seit einigen Monaten getrennt © IMAGO / xM.xWehnertx/xFuturexImage

Marc Terenzi ist wieder Single! Die traurigen Trennungs-News gab der Sänger auf Instagram bekannt.

Fast drei Jahre lang turtelte Marc Terenzi (43) mit Viviane Ehret-Kleinau. Das Paar kam im September 2019 zusammen und zeigte sich wenig später schwer verliebt auf dem roten Teppich. Doch nun hat der Sänger traurige Nachrichten für die Fans: Er und Viviane haben sich dazu entschlossen, ihre Romanze auf Eis zu legen. „Viele unserer Freunde wissen bereits davon, da wir es in den letzten Monaten privat halten wollten. Vivi und ich sind seit ein paar Monaten nicht mehr zusammen“, schrieb der Musiker in seiner Instagram-Story.

Böses Blut herrsche aber nicht zwischen den früheren Turteltauben. „Wir sind immer noch sehr gut befreundet und sie wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, betonte Terenzi. Im Moment sei es jedoch die beste Entscheidung für beide Parteien, sich zu trennen. Nun wolle sich das Ex-Paar auf seine jeweilige Karriere konzentrieren. Viviane teilte das Trennungsstatement auf ihrem eigenen Instagram-Account, fügte aber keine weitere Erklärung hinzu.

Marc Terenzi: „Ich glaube an die große Liebe“

Im Interview mit RTL ging Marc Terenzi näher auf den Trennungsgrund ein. „Es hat jetzt einfach nicht gepasst. Wir haben zwei verschiedene Berufe: Sie ist in einer Firma und ich bin ein Musiker. Das sind komplett verschiedene Sachen“, erzählte er. Verständlich ist das allemal: Während der Ex-Dschungelkönig aufgrund seines Jobs ständig unterwegs ist und auch nachts arbeitet, hat Viviane als Geschäftsführerin einer Marketingagentur in Berlin einen strukturierten Alltag.

Trotz des Beziehungsaus ist Terenzi davon überzeugt, dass auch er eines Tages sein Happy End finden wird. „Ich bin romantisch, ich glaube an die große Liebe – irgendwann“, zeigte er sich optimistisch. Der gebürtige US-Amerikaner war von 2004 bis 2010 mit Sängerin Sarah Connor (41) verheiratet. Ihre pompöse Hochzeit wurde damals in der Doku-Soap „Sarah & Marc in Love“ im TV gezeigt. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor: Tyler (18) und Summer (15). Später fand Sarah Connor mit ihrem Manager Florian Fischer (47) das große Glück – möglicherweise begegnet ja auch Marc Terenzi bald seiner Traumfrau?