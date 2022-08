„Wette verloren“: Marc Terenzi und Verena Kerth als Paar unterwegs

Marc Terenzi und Verena Kerth turteln auf roten Teppichen © IMAGO / Marja

Sind Marc Terenzi und Verena Kerth das neue Promi-Traumpaar? Zuletzt verbrachten die beiden verdächtig viel Zeit miteinander. Nun klären sie über ihr Verhältnis auf.

Was läuft wirklich zwischen Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41)? Immer wieder werden die beiden Stars zusammen gesichtet. Auf Events turteln sie munter vor den Blitzlichtkameras, privat waren sie sogar schon zusammen im Mallorca-Urlaub – wenn auch mit gemeinsamen Freunden. Da stellt sich schnell die Frage: Sind die Promis nun ein Paar oder nicht? Im Interview mit Gala reden Marc und Verena Klartext. „Wir haben eine Wette verloren“, enthüllt der Sänger.

Demnach würden sie nur so viel Zeit miteinander verbringen, weil sie von äußeren Umständen dazu gezwungen werden. „Wir haben mit einem guten Freund gewettet und verloren. Zwei Wochen müssen wir es zusammen aushalten, das ist der Wetteinsatz gewesen“, plaudert die Blondine aus. Eine Woche sei demnach schon um – eine weitere steht den Quasi-Turteltauben noch bevor.

Doch kann ihre Vertrautheit wirklich nur erzwungen sein? Eigenen Angaben zufolge verbringen die beiden nicht etwa Zeit zusammen, „weil wir wollen“, sondern „weil wir müssen“. Wer der geheimnisvolle Wettpartner ist, verraten Verena und Marc aber nicht. Offenbar scheinen sie ihm aber ziemlich ausgeliefert zu sein. „Es kann jetzt auch gleich ein Anruf kommen, dass wir uns küssen müssen“, offenbart die Moderatorin. „Es darf sich keiner wundern, deswegen wollten wir das voranmelden.“

Marc Terenzi trägt immer ein Bild von Verena Kerth mit sich herum

Ganz so gleichgültig scheinen die beiden einander aber doch nicht zu sein. So zeigt der Ex-Mann von Sarah Connor (42) stolz ein Foto der Münchnerin auf seinem Handy und macht ihr schöne Augen. „Du bist so hübsch!“, sagt er in bester Flirtmanier und verrät, dass er tatsächlich „viele“ Bilder von Verena auf seinem Smartphone habe. Schwer zu glauben also, dass die beiden nur gute Freunde sind, denn die Chemie scheint definitiv zu stimmen!

Erst vor einigen Wochen hatte sich Marc Terenzi von Jenny Elvers (50) getrennt und ist seitdem wieder Single. Verena Kerth wiederum war in der Vergangenheit mehrere Jahre lang mit Torwart-Legende Oliver Kahn (53) sowie mit Filmproduzent Martin Krug (64) liiert.