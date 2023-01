„Hat es mehrmals probiert“: Mark Terenzi wollte Gina-Lisa nach Trennung zurück

Marc Terenzi und Gina-Lisa Lohfink waren früher ein Paar. © Imago & Instagram/Gina-Lisa Lohfink

Gina-Lisa Lohfink plaudert aus, dass Marc Terenzi sie nach der Trennung mehrmals zurückerobern wollte – ohne Erfolg, denn der Sänger habe ihr Herz gebrochen.

Köln – Mittlerweile ist Marc Terenzi (44) glücklich mit seiner Verena Kerth (41) liiert und verweilt derzeit als ihre Dschungel-Begleitung in Australien. Davor sammelten sich allerdings so einige andere Promi-Damen auf Terenzis Dating-Liste an – so hatte der 44-Jährige Liebeleien mit Sarah Connor (42), Jenny Elvers (50), Playmate Myriel Brechtel und auch mit Ex-GNTM-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink (36). Die kurze Liasion 2009 mit Skandalnudel Gina-Lisa hielt nur ein halbes Jahr – danach habe der Sänger aber mehrmals versucht, die Blondine zurückzuerobern.

Das verriet die 36-Jährige im „Buschfunk“, dem Dschungel-After-Talk von Bild. Als Dschungelkönig Marc zum Thema wird, plaudert Gina-Lisa beiläufig aus: „Tja, der hat es jetzt die ganzen Male probiert, mich wieder zurückzuerobern, hat nicht geklappt, aber ist nicht schlimm“. Da wird Bild-Moderatorin Janina Kirsch aber hellhörig und hakt direkt noch mal nach.

Gina-Lisa Lohfink: „Wenn man mir einmal mein Herz gebrochen hat, dann ist es vorbei“

„Bei manchen Events hat er mich gefragt: ‚Es tut mir so leid. Komm, wir probieren es noch mal. Willst du nicht zu mir zurückkommen?‘“, führt die Blondine weiter aus. Aber jeder Versuch war hoffnungslos, denn ist das Herz des Realitystars einmal gebrochen, dann gibt es kein Zurück mehr. „Da kann man mir den Eiffelturm vor die Tür stellen – den will ich dann nicht“, erklärt Gina-Lisa. Terenzi sei der Blondine damals zu „rockstarmäßig“ gewesen.

Auf Nachfrage von RTL zeigt sich Marc Terenzi wehmütig und gibt zu: „Ich bin nicht der beste Mensch gewesen damals. Ich habe nicht das Liebe-Gefühl gehabt wie sie“ und erklärt weiter „Sie ist ein mega mega Mädel, es war nur die falsche Zeit“. Zwischen den beiden TV-Stars fließt kein böses Blut: „Von meinen Ex-Freunden ist Marc der Einzige, mit dem ich mich noch super verstehe“, so Lohfink weiter im „Buschfunk“ und freut sich für Marcs neues Liebesglück: „Ich bin ganz froh, dass er die Verena als meine Nachfolgerin hat. Er hat da wirklich eine Gute gefunden“.