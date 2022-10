Stefan Mross‘ Frau Anna-Carina Woitschack hatte was mit Bruder von Pietro Lombardi

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Gewusst? Anna-Carina Woitschack ist seit 2020 mit Stefan Mross verheiratet. Bevor sie sich in den Schlager-Star verliebte, hatte sie jedoch einen anderen Freund. Und zwar niemand anderen als den Bruder von DSDS-Konkurrent Pietro Lombardi.

Rust – Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (29) sind seit 2017 offiziell zusammen, seit 2019 verlobt und gingen mit ihrer Fernseh-Hochzeit am 06. Juni 2020 den Bund für die Ewigkeit ein. Seit Jahren gelten die beiden als das Nummer-Eins-Paar in der Schlagerwelt und geben sowohl auf der Bühne als auch privat ein tolles Team ab. Wenn man den Gerüchten glaubt, die seit kurzem die Runde machen, scheint die märchenhafte Liebesgeschichte der beiden jedoch ein Ende genommen zu haben.

Verflossen und vergessen? Anna-Carina Woitschacks Ex ist Pietro Lombardis Bruder

Es sind traurige Nachrichten für alle Schlagerfans. Obwohl Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack am 22. Oktober noch gemeinsam, wenn auch deutlich distanziert, bei Florian Silbereisens „Schlagerjubiläum“ auftraten, ist schon seit September von einer Ehekrise die Rede. Inzwischen soll die gebürtige Niedersächsin auch schon einen neuen Mann an ihrer Seite haben – was ein kryptischer Instagram-Post kaum zu widerlegen scheint.

Man mag es kaum glauben, aber von 2011 bis 2014 war Anna-Carina Woitschack mit Marco Lombardi, dem Bruder von DSDS-Sieger Pietro Lombardi, zusammen. © Screenshot: Facebook/Marco Lombardi; IMAGO / Andreas Weihs (Fotomontage)

Zwar kennt sie heute jeder als Paar, doch bevor sich Anna-Carina Woitschack und der gebürtige Bayer Stefan Mross ineinander verliebten, gehörte ihr Herz einem anderen Mann aus prominentem Haus: Marco Lombardi. Den Bruder von DSDS-Sieger Pietro Lombardi (30) lernte sie bereits 2011 kennen und war drei Jahre lang mit ihm zusammen, während Bruder Pietro mit Anna-Carinas Gesangs-Konkurrentin Sarah Engels (30) anbandelte.

Bei den beiden lief es sogar so gut, dass Marco seine Liebste und ihre Familie bei einer Puppenspieler-Tour begleitete, wie Bravo damals berichtete.

Überraschende Paare: Diese Promis waren mal zusammen Nicole Kidman und Lenny Kravitz Sandra Bullock und Ryan Gosling Liv Tyler und Joaquin Phoenix Cher und Tom Cruise Fergie und Justin Timberlake

„Kann Menschen nicht von Puppen trennen“: So beschrieb Marco Lombardi die Trennung von Anna-Carina Woitschack

Im Frühjahr 2014 zerbrach das junge Glück und die beiden gingen getrennte Wege. Laut bravo.de rechnete Marco Lombardi auf seiner Facebook-Seite eiskalt mit Anna-Carina ab. Für ihn war der Trennungsgrund klar: „Da sie wahre Menschen wirklich nicht von Puppen trennen kann.“ Weiter heißt es: „Wartet ab, ich kenne sie und ihr wahres Gesicht und es wird sich bestätigen, wie ich es voraussage.“ Scheint ganz so, als hätte er das Liebes-Aus nicht ganz so gekonnt weggesteckt.

Anna-Carina Woitschack nicht wiederzuerkennen: So anders sah Stefan Mross Frau früher aus Fotostrecke ansehen

Acht Jahre später können die beiden über ihre verflossene Liebe bestimmt lachen. Schließlich hat Marco mit Ehefrau Valeria längst sein Familienglück gefunden und Anna-Carina steht mit ihrer Musik auf den größten Bühnen des Landes. So ist das mit der jungen Liebe halt: Das Leben geht weiter. Ein Trennungs-Ultimatum stellte Anna-Maria Ferchichi hingegen ihrem Gatten Bushido – aus einem dramatischen Grund. Verwendete Quellen: bild.de, bravo.de, schweizer-illustrierte.ch, glamour.com