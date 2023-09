Nach Schildkröten-Eklat: Martin Rütter teilt fragwürdiges Hunde-Video von Prinz Marcus

Prinz Marcus von Anhalt sorgte mit einem Instagram-Clip für einen Tierquälerei-Skandal. Der Unternehmer weist die Vorwürfe zurück - doch jetzt schaltet sich auch Hundeprofi Martin Rütter in die Debatte ein.

Dubai – Prinz Marcus von Anhalt (56) polarisiert mit so ziemlich allem, was er im Internet teilt. Zuletzt sorgte er mit einer Instagram-Story für einen Eklat: Darin kickt der Unternehmer einen Fußball mit voller Wucht auf eine Riesenschildkröte, die sich verängstigt in ihren Panzer zurückzieht. Tierschützer, Promis und Fans reagierten gleichermaßen schockiert. Während sich die einen noch über den Schildkröten-Clip empören, teilt Hundetrainer Martin Rütter (53) nun ein weiteres Skandal-Video des Prinzen. Damit wolle er den 56-Jährigen aber nicht schikanieren – stattdessen bietet er ihm Hilfe an.

Prinz Marcus geht auf seine Hunde los

Auf Instagram veröffentlichte Rütter ein Video, in welchem Prinz Marcus mit lallender Stimme seine Hunde beschimpft. Drei seiner Vierbeiner kauern in einem Spalt vor einem Fenster, hechelnd. Der Besitzer bezeichnet einen der Hunde durchgehend als „faule Drecksau“. Dann der Schock: Er greift den kleinsten Hund am Halsband und wirft ihn zwischen die anderen beiden Hunde.

Rütter schreibt dazu: „Ich verstehe, dass Kokain und Alkohol nicht dazu beiträgt, gesund im Kopf durch die Welt zu gehen. Ich nehme Suchterkrankungen ernst und wünsche dir wirklich aus tiefster Seele, dass du den Mut entwickeln wirst, eine Therapie zu starten.“ Deshalb biete er dem Bordellbetreiber an, jedes seiner Haustiere so schnell wie möglich an ein neues, gutes Zuhause zu vermitteln. Der Hundefreund ist der Meinung, Prinz Marcus könne „Größe zeigen“, wenn er Hilfe für sich und seine Tiere zulassen würde.

Unternehmer weist Tierquälerei-Vorwürfe ab

Auf den Beitrag folgte bislang noch keine Reaktion seitens Prinz Marcus. Wie „t-online.de“ berichtet, habe er sich allerdings bereits zu den Vorwürfen der Tierquälerei geäußert. „Hornplatten bilden die äußerste Schicht, darunter liegt der Knochenpanzer, der von einer Knochenhaut überzogen ist. Dieses ist durchblutet und von Nervenbahnen durchzogen. Die Hornplatten sind gefühllos. Das heißt, dass die Schildkröte direkt auf dem Panzer nichts spürt“, schrieb er in seiner Instagram-Story.

Sämtliche Tierschutzverbände wie beispielsweise PETA sehen das allerdings anders und haben bereits angekündigt, die Einleitung von rechtlichen Schritten in seiner Wahlheimat Dubai zu prüfen. Nach Erscheinen des Videos rechnete bereits Oliver Pocher (45) mit Prinz Marcus ab. Verwendete Quellen: instagram.com, peta.de, t-online.de