Nach Schildkröten-Skandal: Frédéric Prinz von Anhalt will nichts mehr von Adoptivsohn Marcus wissen

Von: Lukas Einkammerer

Wie steht Frédéric Prinz von Anhalt nach dem Schildkröten-Eklat zu seinem Adoptivsohn Marcus? Das hat er im Gespräch mit IPPEN.MEDIA verraten …

München – Freunde scheint sich Marcus von Anhalt (56) mit dem skandalösen Video, in dem er eine lebende Schildkröte bei seinen Fußballübungen verwendet, absolut nicht gemacht zu haben. Selbst sein eigener Vater, Frédéric Prinz von Anhalt (80), wetterte öffentlich gegen den Reality-Star – und verliert auch im Interview mit IPPEN.MEDIA auf dem Münchner Oktoberfest keine besonders netten Worte über seinen Adoptivsohn …

„Man darf Tiere nicht angreifen“: Frédéric Prinz von Anhalt spricht über Skandal_Video von Marcus

In dem Instagram-Video, das Marcus von Anhalt inzwischen wieder gelöscht hat, war zu sehen, wie der umstrittene Realitystar Fußballübungen mit einer Schildkröte ausführt und den Ball dabei wiederholt gegen das Tier schießt. Der Clip zog eine regelrechte Flutwelle der Kritik mit sich und rief neben Pietro Lombardi (31) und Oliver Pocher (45) auch seinen Vater Frédéric Prinz von Anhalt auf den Plan, der im Interview mit RTL deutlich machte, wie er zur jüngsten Schock-Aktion seines Adoptivsohnes steht: „Das ist kriminell, das ist Tierquälerei, das darf nicht passieren.“

Inzwischen sind einige Wochen vergangen, gut zu sprechen scheint Frédéric Prinz von Anhalt auf Marcus aber immer noch nicht zu sein, wie er im Gespräch mit IPPEN.MEDIA auf dem Event von Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) im Wiesn-Zelt „Zur Bratwurst“ abermals unterstrichen hat.

Ein klärendes Gespräch zwischen den beiden habe es bis heute nicht gegeben und weiter erklärt der in Los Angeles lebende Geschäftsmann: „So etwas geht bei mir überhaupt nicht. Ich hab selbst so viele Tiere zu Hause. Ich bin von zu Hause so erzogen: Tiere können sich nicht helfen, Tiere muss man schützen. Man darf Tiere nicht angreifen. Das hat man schon in der Schule gelernt als kleines Kind. Aber das noch als Erwachsener zu machen... Man darf Tiere nicht angreifen. Die Schildkröte hat doch einen Schock gekriegt.“

Prinz Frédéric von Anhalt: So viele Adoptivkinder hat er Der Unternehmer hat mehr als einmal den Schritt vom bürgerlichen Leben in die Welt des Adels ermöglicht. Neben Prinz Marcus hat Prinz Frédéric von Anhalt fünf weitere Adoptivsöhne. 1. Maximilian Michael Prinz von Anhalt (56)

2. Oliver Leopold Prinz von Anhalt (†45)

3. Alexander Eduard Maximilian Prinz von Anhalt (51)

4. Maximilian Ferdinand Leopold Prinz von Anhalt

5. Marcus Eberhard Edward Prinz von Anhalt (56)

6. Kevin Prinz von Anhalt (29) Zufrieden ist heute aber mit keiner der Adoptionen so richtig. „Ich habe sechsmal adoptiert und bin sechsmal auf die Schnauze gefallen – besonders bei der letzten Adoption“, schilderte er gegenüber Bunte. Quelle: Bunte, Focus

Klare Ansage: Frédéric Prinz von Anhalt hat keinen Kontakt mehr mit Adoptivsohn Marcus

Einen guten Draht scheinen Prinz Marcus und Frédéric, seines Zeichens einst von Marie Auguste Prinzessin von Anhalt adoptiert wurde, heute nicht zu pflegen. Ganz im Gegenteil sogar. Gegenüber IPPEN.MEDIA hat der einstige „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer eine mehr als eindeutige Antwort auf die Frage, ob Marcus und er denn noch Kontakt hätten: „Nein! Gar keinen. Null!“ Das dürfte gesessen haben.

Besonders gut zu sprechen ist Frédéric Prinz von Anhalt auf seinen Adoptivsohn Marcus heute nicht mehr. © Screenshot/Instagram/prinzmarcus; IMAGO/Revierfoto (Fotomontage)

Prinz Marcus von Anhalt handelte sich mit seinem Schildkröten-Video schwere Vorwürfe der Tierquälerei ein, die „Goodbye Deutschland“-Stars Lisha und Lou Savage unternahmen zur Rettung eines Vierbeiners derweil eine drastische – und fragwürdige – Rettungsaktion – und prahlten im Netz mit ihren Gesetzesbrüchen. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Frédéric Prinz von Anhalt