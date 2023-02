Mareile Höppner liebt neuen Job bei RTL: „Um 11 Uhr ein Kölsch in der Hand“

Teilen

Moderatorin Mareile Höppner hat von der ARD zu RTL gewechselt und dreht nun für ihren Job beim Magazin „Extra“ in Köln. Dort scheint es ihr ausgezeichnet zu gefallen. (Fotomontage) © Instagram/Mareile Höppner

Moderatorin Mareile Höppner hat von der ARD zu RTL gewechselt und dreht nun für ihren Job beim Magazin „Extra“ in Köln. Dort scheint es ihr ausgezeichnet zu gefallen.

Köln – Mareile Höppner (45) hat den Job gewechselt: Seit 2008 war sie das Gesicht des ARD-Boulevard-Magazins „Brisant“, wollte sich nach so langer Zeit noch einmal beruflich verändern. Sie hat zum Privatsender RTL gewechselt, wo sie Nazan Eckes bei „Extra“ ablöst. Am 10. Januar hat sie dort auf einem neuen Sendeplatz ihren Einstand gegeben. Für ihren neuen Job pendelt sie nun für ihren neuen Job von Berlin nach Köln, dem Hauptsitz des Senders.

Im Interview mit Bunte.de hat die Moderatorin auf der Berlin Fashion Week erzählt, wie es ihr im neuen Job bislang ergangen ist. „Wärmstens empfangen“ worden sei sie, konnte Mareile Höppner berichten. „Die Kölner sind ja sehr herzlich, sagt man ihnen nach, und das ist tatsächlich so. Da verstummen die Gespräche im Fahrstuhl nicht. Also egal, was passiert, es wird immer geschnackt“, erzählte sie.

„Ein Kölsch um 11“: Mareile Höppner freut sich über die gute Stimmung bei RTL

Die gute Stimmung in Köln beschreibt die Wahlberlinerin so: „Gefühlt hast du ein Kölsch um 11:00 in der Hand.“ Das passiere natürlich nicht wirklich, klärt sie ihren Scherz schnell auf. Gut angekommen scheint die 45-Jährige auf jeden Fall zu sein. Ein völlig neues Parkett ist RTL als Arbeitsort für Mareile Höppner übrigens nicht. Denn noch ihrer 14-jährigen „Brisant“-Karriere in der ARD begann sie zu Beginn der 2000er-Jahre ihre Fernsehkarriere in der Sendung „Guten Abend RTL“ zunächst als Wetterfee und dann als Moderatorin.