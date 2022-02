Krebs-Drama um Ex-Partner - Mareile Höppner packt aus: „Was vermutlich nicht sehr viele wissen...“

Von: Jennifer Lanzinger

Mareile Höppner. © Instagram/Screenshot/Mareile Höppner

Mareile Höppner zeigt sich mit einem bewegenden Post nun ganz verletzlich, die Moderatorin spricht am Weltkrebstag über zahlreiche Schicksalsschläge.

Berlin - Viele Stars und Sternchen nehmen ihre Fans über Instagram mit in ihren Alltag. Ob Partys, Urlaube am Strand oder Events auf dem roten Teppich: bei Prominenten scheinen Probleme oder negative Momente eine absolute Seltenheit zu sein. Dass dies jedoch auch genau das Gegenteil sein kann, zeigt nun Moderatorin Mareile Höppner. In einem bewegenden Instagram-Beitrag berichtet die 44-Jährige von einer brutalen Krebs-Diagnose, die die Moderatorin in ihrem Umfeld bereits diverse Male miterleben musste.

Mareile Höppner überrascht mit Krebs-Beichte: „Was vermutlich nicht sehr viele wissen...“

Dass Krebs in dem Leben vieler Menschen dauerpräsent ist, ist in den letzten Jahren leider trauriger Alltag geworden. Am Weltkrebstag soll auf genau dieses Schicksal und vor allem auf die wichtige Krebsvorsorge aufmerksam gemacht werden. An genau diesem 4. Februar hatte nun auch Moderatorin Mareile Höppner an ihre Fans bewegende Zeilen gerichtet. Mit einem schwarz-weiß Foto, auf dem die 44-Jährige nachdenklich in die Kamera blickt, erklärt Höppner, bereits mehrfach in der Vergangenheit in Kontakt mit der furchtbaren Diagnose gekommen zu sein.

„Und was vermutlich nicht sehr viele wissen, ich hatte mit dieser Krankheit mehr Kontakt, als mir lieb ist“, erklärt Höppner anlässlich des Weltkrebstags zunächst. So sei die Krankheit in ihrer Familie zum ersten Mal aufgetaucht, als sie ein kleines Mädchen gewesen sei. „Später war die Krankheit plötzlich wieder da, ich habe meinen Ex-Partner an Krebs verloren, meine Oma hatte Krebs, ein Freund von mir kämpft dagegen an“, wird die Moderatorin dann plötzlich ganz privat. „Wir alle kennen jemand, der Krebs hat“, versucht die hübsche Moderatorin ihre Fans an die furchtbare Krankheit und auch an das Spenden zu erinnern. „An alle da draußen, die auch jemand verloren haben oder jemand mit Krebs kennen, wir sind viele - du bist nicht allein“; so Mareile Höppner weiter.

Nachdenkliche Zeilen, die auch bei ihren Fans für Anklang sorgen. „Gesundheit ist das höchste Gut, das man hat“, bestätigt eine Followerin der Moderatorin.

