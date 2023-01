Mareile Höppner mit XXL-Ausschnitt und Hosenanzug der Hingucker des Abends

Mareile Höppner weiß, wie sie die Blicke auf sich zieht. Mit diesem gewagten Outfit hatte sie alle Aufmerksamkeit bei „Frauen 100“ sicher. (Fotomontage) © Instagram/Mareile Höppner

Mareile Höppner weiß, wie sie die Blicke auf sich zieht. Mit diesem gewagten Outfit hatte sie alle Aufmerksamkeit bei „Frauen 100“ sicher.

Berlin – Mareile Höppner (45) kann in Sachen Stil keiner etwas vormachen. Die Moderatorin steht bei ihren Sendungen immer perfekt gestylt und gekleidet hinter dem Mikrofon. Für feierliche Veranstaltungen darf es dann aber auch mal etwas freizügiger sein. Das bewies die Mutter eines Sohnes, die seit Beginn des neuen Jahres wieder bei ihrem Karriere-Starter RTL und nicht mehr wie zuvor im ARD moderiert, jetzt bei der Veranstaltung „Frauen 100“ in Berlin.

Das Event von der feministischen Initiative, die sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter und gegen Diskriminierung von Frauen einsetzt, war von vielen Stargästen aus der deutschen TV-, Film- und Mode-Landschaft sowie aus der Politik besucht. Auch Mareile Höppner war zu Gast bei der Eventreihe.

Mareile Höppner: Fans lieben ihr Outfit für „Frauen 100“

Um den Anlass gebührend zu begehen, schmiss sich Mareile Höppner in Schale. Auf Instagram postete sie ein Bild von ihrem Outfit und begeisterte damit die Fans. Auf dem Foto ist die hübsche Blondine zu sehen, wie sie im Hotel Adlon Kempinski in Berlin vor einem goldenen Geländer steht. Sie trägt eine weite schwarze Anzughose und einen passenden Blazer, hat sich aber statt für eine Bluse für ein freizügiges Bralette, ebenfalls in Schwarz, entschieden.

Etwas Glanz zu dem schlichten, aber stilvollen Outfit liefern die silbernen spitzen High Heels sowie eine große, ebenfalls silberne Gürtelschnalle in aufwendigem Design. Die Haare trägt sie glatt und in einem Mittelscheitel frisiert. Dazu schreibt sie: „Heute ein inspirierender, starker Abend von und für und fast nur unter Frauen. Danke für diesen intensiven Austausch an Frauen 100.“ Dann merkt Mareile noch an, dass der Look von Riani Fashion sei.

Die Fans sind von dem Outfit der Moderatorin begeistert. „Wow, tolles Outfit“, schreibt einer. Ein weiterer: „Super Style.“ Und ein anderer Follower kommentiert: „Du siehst umwerfend aus.“ Wiederum ein anderer Fan fragt nach der Veranstaltung und worum es dabei ginge, worauf Mareile persönlich antwortet: „Frauen halten Vorträge aus ihrem Erfahrungsschatz, zur aktuellen Politik und Frauen-Fragen und Gleichberechtigung. Männer waren aber diesmal auch geladen.“ Daraufhin kommentiert noch ein weiterer Fan: „Du bist als Frau ein starkes Argument. Fantastsicher Look.“