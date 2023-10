Mareile Höppner: Stalker schickte ihr vergiftetes Essen

Von: Melanie Habeck

Am Donnerstag wird sich Mareile Höppner in einem „stern TV Spezial” den Themen Stalking und häusliche Gewalt widmen. Die Moderatorin hatte selbst jahrelang einen Stalker.

Köln – Mareile Höppner (46) gehört seit einigen Monaten zum Moderationsteam von RTL. Dabei scheut sie es auch nicht, in ihren Shows brisante Themen aufzugreifen. So wird es am Donnerstag (12. Oktober) in einer Spezialsendung von „stern TV” u. a. um Stalking gehen. In einem Interview verrät die TV-Bekanntheit jetzt, dass sie bereits selbst Erfahrungen mit einem Stalker machen musste.

Security war nötig: Mareile Höppner hatte jahrelang einen Stalker

Die Moderatorin weiß ihre Zuschauer zu begeistern: Neben ihrer Wortgewandtheit punktet Mareile Höppner dabei auch mit ihren Looks und ihrer guten Laune. Doch dem TV-Star war in einigen Phasen seiner Karriere nicht immer zum Strahlen zumute. In einem bild.de-Interview erklärt die 46-Jährige, dass sie Opfer eines Stalkers wurde. „Das Stalking ging über Jahre, sogar so weit, dass er mir vermeintlich vergiftetes Essen geschickt hat und ich mit Wachschutz zu meinem Auto laufen musste. Das war furchtbar. Damals war ich Ende 20 und arbeitete bei RTL. Der Sender hat mir dann Security zur Seite gestellt“, erinnert sich die gebürtige Hamburgerin.

Mareile Höppner habe sich damals ernsthaft bedroht gefühlt. „Er stand vor dem Sender, schickte Blumen, hat sich als Blumen-Kurier verkleidet und kam so zu RTL Nord rein. Und dann war der Stalker plötzlich weg und ich wusste nicht warum. Wahrscheinlich hat ihn damals der Security-Mann abgeschreckt“, berichtet die „Extra“-Moderatorin. Zu dieser Zeit zerbrach sich die 46-Jährige ständig den Kopf darüber, wo der Stalker jetzt sei und wo er das nächste Mal auftauchen würde.

Mareile Höppner hatte nicht immer eine TV-Karriere im Sinn Vor einiger Zeit verriet Mareile Höppner in ihrer Instagram-Story acht Fakten über ihr Leben. Dabei kam auch heraus, dass die Fernsehkarriere der Moderatorin eher zufällig ins Rollen kam. „Ich wäre fast Religionslehrerin geworden", erklärte der TV-Star. Nach der Schule hatte sich die Tochter eines Lehrer-Ehepaares für ein Theologiestudium entschieden. Dieses brach sie jedoch ab und versuchte sich in der Verkehrs- und Wetterredaktion bei Radio NORA. Im Jahr 2000 war sie dann erstmals im Fernsehen zu sehen – und führte seitdem durch zahlreiche Sendungen.

Im Netz nahm der Stalker wieder Kontakt mit Mareile Höppner auf

Unter anderem bekam Mareile Höppner Briefe von ihrem Stalker. Die Polizei hätte damals versucht, den Mann über den Poststempel ausfindig zu machen – ohne Ergebnis. Zehn Jahre später tauchte der Täter dann wieder auf: Er trat via Social Media an den TV-Star heran. „Dort schrieb er mich an und sagte: ‚Ich bin das!‘ – und schrieb, dass er mich niemals vergessen hätte“, schildert die Wahl-Berlinerin weiter. Sie habe den virtuellen Kontakt direkt blockiert, wünsche sich aber vor allem nach dieser Erfahrung eine bessere Kenntlichkeit im Netz.

Trotz dieser nervenaufreibenden Erlebnisse genießt die Moderatorin ihren Job in vollen Zügen: Mit einer ihrer RTL-Sendungen konnte Mareile Höppner zuletzt sogar einen beachten Quotenerfolg verbuchen. Verwendete Quellen: bild.de