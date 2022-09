Kumpels haben Spiel manipuliert, damit Pietro Lombardi Laura Maria „klarmachen“ konnte

Von: Matthias Kernstock

DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (30) beherrscht die einfach Sprache wie kein anderer. In der ersten Folge seines neuen Podcasts „Pietro und Laura - ON OFF“ verrät er, dass er Freundin Laura Marie Rypa beim Spiel „Wahrheit oder Pflicht“ klargemacht hat.

Köln - 2011 gewann er das Finale von DSDS gegen Sarah Engels, heiratete seine Kontrahentin nur zwei Jahre später und 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt. Es folgten unzählige Nummer-1-Hits („Senorita“) und ausverkaufte Livekonzerte. Sänger, Vater und nun auch Podcaster.

DSDS-Gewinner Pietro Lombardi hat finanziell längst ausgesorgt

Pietro Lombardi hat seinen Ruf als der Keyboardspieler mit dem Ständer längst abgelegt. Der Kölner ist erfolgreicher Unternehmer, hat finanziell ausgesorgt. Alleine mit seiner letzten Tour soll Pietro Lombardi ca. fünf Millionen Euro verdient haben, wie derwesten.de berichtet.

Damit die Fans des Rappers noch mehr Einblicke in sein Privatleben bekommen, plaudern Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa (26) nun auch Beziehungsgeheimnisse in ihrem neuen Podcast „Laura und Pietro - ON OFF“ aus. (bei Audionow). Schon in der ersten Folge „Wahrheit oder Pflicht“ geht es direkt ans Eingemachte.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sprechen im Podcast über erstes Treffen auf Mallorca

Demnach gab es das erste Aufeinandertreffen auf Mallorca. Pietro erinnert sich im Talk mit Laura: „Ich habe mir zum Ziel genommen, dass ich sie mir klarmache und ich war mir sicher, dass ich es schaffen werde.“ Doch so einfach war es dann doch nicht. Pietro brauchte nämlich gleich doppelt Hilfe, wie rtl.de berichtet. Dank seiner Kumpels und dem Teenie-Spiel „Wahrheit oder Pflicht“ kam es zum ersten Kuss.

Laura wurde von einem Kumpel angerufen: Sie solle nach Mallorca fliegen und als „Hauptdarstellerin“ in Pietros Musikvideo zu „Cinderella“ mitwirken. „Ich habe direkt gesagt: Nein, auf gar keinen Fall“, so Laura. Doch „dann hat der Chef höchstpersönlich angerufen: Pietro Lombardi.“ Der Sänger schaffte es tatsächlich, sie zu überzeugen.

„Wahrheit oder Pflicht“: So einfach hat Pietro Lombardi Freundin Laura Maria „klargemacht“

Als Laura Auf Mallorca ankam, was das Musikvideo aber längst abgedreht. „Wir haben Wahl, Wahrheit oder Pflicht gespielt, wie so Vierjährige“, verrät Pietro Lombardi schließlich in seinem neuen Podcast. Er wollte Laura um jeden Preis erobern und habe dafür „natürlich manipuliert“. Die Spielrunden wurden von Pietro und seinen Kumpels genau abgesprochen, er sollte Laura Maria Rypa gleich zweimal küssen. Mit Erfolg: In diesem Moment war es auch um sie geschehen: „Ich wollte mehr. Es war echt ein guter Kuss, es hat richtig harmoniert.“

Nach ihrer On-off-Beziehung scheinen sich der Sänger und die Schöne gefunden zu haben. Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa erwarten ein Baby. Der ehemalige DSDS-Sieger deutete auf Instagram darauf hin, dass Laura sich bereits im vierten Monat befindet. Die Timeline wirft bei Fans allerdings Fragen auf. Die DSDS-Fans spekulieren: Ist Pietro Lombardi gar nicht der Vater? Plötzlich meldete sich auch der Ex von Laura. Verwendete Quellen: derwesten.de, rtl.de, rms.de, Podcast Pietro und Laura - On OFF/AudioNow