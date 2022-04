Marianne erzählt, wie es Michael Hartl nach Schlaganfall geht: „Er läuft täglich fast fünf Kilometer“

Um Schlagerstar Michael herrschte große Sorge, seine Frau Marianne äußert sich nun zu seinem Gesundheitszustand (Fotomontage) © Sven Hoppe/dpa

Nach einem Schlaganfall lag Volksmusikstar Michael Hartl tagelang im Koma. Nun befindet er sich glücklicherweise auf dem Weg der Besserung.

Die Sorge um Schlagerstar Michael Hartl (73) war gewaltig: Vor rund einem Monat erlitt der „Marianne und Michael“-Sänger einen Schlaganfall. Seine Frau Marianne Hartl (69) rief glücklicherweise sofort den Notarzt und rettete ihm damit möglicherweise das Leben. Der Moderator wurde in einer Spezialklinik operiert und anschließend für sieben Tage in ein künstliches Koma versetzt. Seitdem erholt sich Michael Hartl von den Folgen des Schlaganfalls. Nun durfte er sogar schon wieder das Krankenhaus verlassen.

Marianne zeigt sich im Gespräch mit dem Magazin Bunte dankbar dafür, wie glimpflich ihr Mann trotz allem davongekommen ist. Denn schwerwiegende Langzeitschäden hat Michael zum Glück nicht erlitten. „Keiner wusste, mit welchen Schäden er aus dem Koma erwachen würde. Sein Sprachzen­trum ist Gott sei Dank nicht gestört, aber auf der rechten Seite muss er an seiner Motorik arbeiten. Was nach einem so schweren Schlaganfall, den er hatte, das Geringste ist“, erklärt die Volksmusiksängerin erleichtert.

Michael Hartl: Straffes Trainingsprogramm

Noch sei Michael geschwächt und schlafe viel, um sich wieder zu erholen. Allerdings beweist der Musiker ordentlich Kampfgeist und strengt sich gewaltig an, damit er bald wieder fit ist. „Er läuft täglich in drei Etappen schon wieder fast fünf Kilometer“, berichtet Marianne stolz. Außerdem trainiere er mit Nordic-Walking-Stöcken und Hanteln. Eine beachtliche Leistung für jemanden, der erst vor wenigen Wochen im Koma lag. Scheint ganz so, als ob sich Michael Hartl auf dem Weg der Besserung befindet.

Seine Frau jedenfalls bezeichnet es als „Wunder“, dass ihn die Ärzte bereits aus der Klinik entlassen haben. „Ich konnte es auch kaum glauben, als der Arzt zu mir sagte: ‚Wenn ihr Mann wei­ter so fleißig seine Übungen macht, dann kann er vorzeitig aus der Reha entlassen werden“, verrät die gebürtige Münchnerin. Und genau so kam es schließlich auch: Nun kann sich Michael Hartl ganz entspannt in seinem eigenen Zuhause erholen, das glücklicherweise bereits altersgerecht umgebaut worden ist.