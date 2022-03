Kompletter Erlös geht an Kinder in der Ukraine - Marianne Rosenberg veröffentlicht Benefiz-Single

Benefiz-Single für die Ukraine! Der Erlös von Marianne Rosenbergs Song geht an in Not geratene Kinder in dem Land. Das Lied der Sängerin sendet eine Botschaft der Liebe. © STAR-MEDIA via www.imago-images.de

Berlin – Marianne Rosenberg (66) ist eine der bekanntesten Pop- und Schlagersängerinnen Deutschlands und wurde vor allem mit Hits wie „Er gehört zu mir“ und „Marleen“ bekannt. Die in Berlin geborene Schlagersängerin kündigte jetzt über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram an, dass sie am Montag (28. Februar) ihre Benefiz-Single „Kleine, weiße Friedenstaube“ veröffentlichte.

Die Single der Musikerin setzt sich für die Kinder in der Ukraine ein, die durch die seit dem 24. Februar 2022 von Russland ausgehende militärische Invasion in das Land in Not geraten sind. In ihrem Beitrag teilte die Sängerin das Artwork ihrer karitativen Single, auf dem eine weiße Friedenstaube vor einem schwarzen Hintergrund zu sehen ist. Im Untertitel zu dem Posting verkündete sie: „Krieg sollte niemals eine Lösung sein und in der aktuellen Situation liegt Marianne das Wohl der Kinder besonders am Herzen.“ Die Künstlerin fügte hinzu, dass der komplette Erlös des Liedes an die notbedürftigen Kinder in dem Krisengebiet geht.

Marianne Rosenbergs Benefiz-Single ist eine Botschaft der Liebe

Die Benefiz-Single des Stars verkündet die Botschaft des Friedens und der Liebe, die sich für die Notbedürftigen in der Ukraine einsetzt und sich gegen Russlands Invasion in den souveränen Nachbarstaat richtet. Über den Song schrieb der Star: „Mit dem Lied stellt Marianne die Botschaft der Liebe in den Mittelpunkt.” Dem Posting fügte die Musikerin zudem die passenden Hashtags #kleineweissefriedenstaube, #ukraine und #benefizsingle hinzu. Wir sind begeistert von der wichtigen Botschaft, die die Benefiz-Single der Prominenten angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine verkündet!