Nach 50 Jahren: Marianne und Michael beenden ihre Karriere

Marianne und Michael beenden ihre Karriere © Felix Hörhager/dpa

Nach Schicksalsschlägen: Das legendäre Gesangsduo Marianne und Michael verabschieden sich mit letzter Tournee von der Bühne.

Marianne und Michael Hartl haben das Ende ihrer Karriere bekannt gegeben! Das Ehepaar hat seit Jahrzehnten mit preisgekrönter Volksmusik und regelmäßigen TV-Auftritten begeistert. Doch im vergangenen Jahr gab es einige Rückschläge für das Gesangsduo: Im Februar brach sich die Sängerin bei einem Sturz ihre Schulter. Nur wenige Wochen später musste ihr Mann nach einem Schlaganfall in ein künstliches Koma versetzt werden.

Inzwischen haben sich die beiden Musiker wieder erholt. Dennoch gibt es nun traurige Neuigkeiten für Schlagerfans: Marianne und Michael kündigen das Ende ihrer Karriere an!

„Wir wissen jetzt: Das Leben ist endlich. Deshalb werden wir unsere Karriere auch im nächsten Jahr beenden“, erklärte Marianne (70) gegenüber der Apotheken Umschau. Im Frühjahr 2024 wollen sie sich mit einer letzten Tournee von ihren Fans verabschieden.

Doch selbst wenn die „Kuscheln erlaubt“-Interpreten nicht mehr auf der Bühne stehen, werden sie nicht von der Bildfläche verschwinden. „Wir werden sicher weiterhin in der Öffentlichkeit stehen. Wir werden ja gerne eingeladen, weil wir gute Laune versprühen. Oder weil die Leute hören wollen, wie man es schafft, so lange glücklich als Paar zusammenzubleiben.“

Trotz Karriere-Ende wollen die beiden weiterhin in der Öffentlichkeit präsent bleiben und gute Laune verbreiten. Das Geheimnis ihres Glücks sei ihr Optimismus, so Michael. „Die Zeit, die wir noch haben, ist kostbar. Deshalb feiere ich jetzt noch ein weiteres Fest im Jahr: Den Tag, an dem ich den Schlaganfall hatte. Er war zwar ein Tiefschlag, aber ich bin wieder aufgestanden.“