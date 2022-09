Gleich mal angekotzt: Marie Reim und Freund Vinzenz adoptieren Welpen

Ganz aufgeregt: Für das erste gemeinsame Bild mit der neuen Hundemami Marie Reim kam bei der kleinen Holly das Futter wieder hoch. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Das erste gemeinsame Bild von Marie Reim und dem Familienzuwachs Holly zeigt wohl das echte Leben: Die kleine Hündin hat die neue Mami gleich mal angekotzt.

Köln – Mehr Authentizität auf Instagram - Marie Reim (22) präsentiert sich im Jogginganzug und vollgekotzten Pullover, aber lächelnd, auf ihrem Profil. Auf dem Arm hat die Sängerin den Übeltäter: das neue Familienmitglied namens Holly. Marie Reim und ihr Freund Vinzenz Steidl haben einen Welpen adoptiert und als Einstand gab es direkt ein unschönes Geschenk auf den Pullover der neuen Mami. „Gestern durften wir ein neues Familienmitglied begrüßen“, leitet die Schönheit den Beitrag ein.

Aber der Schlagerstar ist entspannt und posiert noch mit dem Malheur auf ihrem Pullover und dem weißen Fellknäuel fürs Foto in einem Haustiershop. Dort soll die kleine Hündin nun erst einmal für ihr neues Zuhause ausgestattet werden. Unter den Instagram-Beitrag schreibt die Blondine, dass die kleine Holly bei ihrer Vermittlungsstelle Katzenfutter verputzt hat, und das entsprechend auf dem grünen Pullover der Hundemami wieder loswerden musste. „Nicht schlimm“, schreibt die 22-Jährige dazu.

Vollgespuckt, Alpträume, Knabberei: So sah der erste Tag mit dem neuen Baby aus

Marie ist ja auch schon geübt – ein weißes Fellknäuel namens Carla gibt es nämlich bereits in der Familie Reim/Steidl. In ihrer Story gibt die Tochter der Schlagerikonen Michelle (50) und Matthias Reim (64) nach dem Post schließlich noch einige Zusatzinformationen. „Wir haben ein neues Baby“, steigt die Blondine ein und gibt ihren Followern einen kleinen Lagebericht über die ersten Stunden mit dem Nachwuchs.

Nachdem der Pullover voll gespuckt wurde, verbrachten die neuen Eltern eine relativ unruhige erste Nacht mit dem Familienzuwachs. So habe Holly Alpträume gehabt und fand nicht so leicht in den Schlaf, aber auch hier gibt sich Marie entspannt: „So ist das halt in der ersten Nacht in einem neuen Zuhause“. Außerdem knabbert die kleine Hündin alles an, denn sie zahnt gerade, berichtet Marie weiter, wie eine geübte Mutter von zwei Kindern. Und genauso strahlen auch die Augen der Sängerin, als sie erklärt, dass ihre beiden Schützlinge sich glücklicherweise auch mögen: „Sie versteht sich super mit Carla“.