„Schock ist so langsam verarbeitet“: Marie Reims Hunde fast von Autos überfahren

Marie Reim hat ein erschreckendes Erlebnis hinter sich. © Instagram/Marie Reim

Die Hunde des Schlager-Stars sind ihr ein und alles. Aus Sorge um das Leben der zwei kam es nun sogar zum Feuerwehreinsatz.

Köln - Eigentlich wacht Schlager-Star Marie Reim (23) mit Argusaugen über ihre geliebten Vierbeiner. Die zwei kleinen, weißen Hundedamen Holly und Carla sind das Wichtigste für die Blondine. Niemals würde sie das Wohl der Vierbeiner gefährden. Doch nun berichtet die Sängerin in einem emotionalen Instagram-Post von einem einschneidenden Erlebnis, das sie nicht loslässt: Ihre Hunde wurden fast überfahren. Wie konnte es so weit kommen?

Laut Marie’s Schilderung waren Holly und Carla am vergangenen Sonntag auf dem wohlverdienten Gassi-Gang mit bislang namentlich unerwähnter Begleitung, als es zum tragischen Vorfall kam. Plötzlich und ganz ohne Vorwarnung seien beide Hunde ausgebüxt und wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Ein Schock für die Hunde-Mama, die per Anruf von den Ereignissen erfuhr. Die gebürtige Kölnerin berichtet von dem Moment: „Ich war mit dem Auto noch 15 Minuten entfernt von dem Ort an dem sie weg gelaufen sind. Ich habe so schlimm geweint. Es hat jede Sekunde gezählt. Die eine war doch noch ein Baby und die andere hat mich durch die bisher schwersten Zeiten meines Lebens begleitet.”

Sängerin Marie Reim eilte ihren Hunden zur Rettung

Was folgen sollte, gleicht einem Krimi. Marie fuhr kurzerhand zur Parkanlage, in der ihre Lieblinge zuletzt gesehen wurden und machte sich auf die Suche nach den beiden Hunden. Sie durchkämmte das Areal, befragte Passanten und ließ keinen Stein umgedreht. Dann, schließlich, ein erstes Aufatmen: Nesthäkchen Holly war schnurstracks zurück nach Hause gerannt, wartete dort auf ihr Frauchen. Doch wo steckte Carla? Mittlerweile war Schlager-Star Marie dem Verzweifeln nahe. „In Tränen ausgebrochen suchte ich weiter und befragte alle Menschen, die mir in die Quere kamen. Irgendwann rief ich die Polizei. Es gab eine Meldung. Die Feuerwehr wurde von jemandem gerufen, weil ein schwacher humpelnder Hund durch die Gegend lief“, berichtet die Sängerin von den letzten bangen Minuten der Suchaktion. Und tatsächlich handelte es sich bei dem gefundenen Hund um ihre Kleine. Die Familie war wieder vereint.

Derzeit befindet sich die tapfere Hündin außer Lebensgefahr, ist jedoch noch geschwächt. Und auch bei Marie hat das Albtraum-Erlebnis Spuren hinterlassen. Jedoch befindet sie sich auf dem Weg der Erholung. „Ich werde jetzt wieder aktiver - der Schock ist so langsam verarbeitet. Ich bin froh, dass alle heile zuhause sind“, teilt die Tochter der Schlager-Größen Michelle und Matthias Reim jüngst mit ihren Fans.