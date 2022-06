Bauchfrei im Glitzer-Outfit: Marie Reim begeistert Fans mit ausgefallenem Bühnen-Look

Marie Reim bewirbt derzeit fleißig ihr neues Album. Doch auf Instagram begeistern nicht nur ihre Songs, sondern auch ihr Geschmack in Sachen Mode die Fans. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Marie Reim bewirbt derzeit fleißig ihr neues Album. Doch auf Instagram begeistern nicht nur ihre Songs, sondern auch ihr Geschmack in Sachen Mode die Fans.

Kiel – Sie ist auf dem besten Weg, es ihren Eltern Michelle (50) und Matthias Reim (64) gleichzutun: Nachwuchsstar Marie Reim (22) startet derzeit als Schlagersängerin durch. Mit ihrer neuen Platte „Bist du dafür bereit?“ begeistert die junge Musikerin seit kurzem die deutschsprachige Schlagerszene. Doch dass zu einer erfolgreichen Karriere im Musikbusiness mehr gehört als nur ein paar gute Lieder auf CD gepresst, das weiß Marie schon lange. In den sozialen Netzwerken zeigt sie deshalb, warum sie das Zeug zum Superstar hat.

Um ihre Follower über alles Wichtige in Sachen Karriere auf dem Laufenden zu halten, postet Marie Reim regelmäßig neue Beiträge und Storys auf Instagram. Zuletzt dokumentierte sie ihren Auftritt beim „Schlagerplanet Radio Abend“ im Rahmen der Kieler Woche. In ihrem Post macht die Promi-Tochter Werbung für ihre neue Platte und die dazugehörige Single-Auskopplung. Doch auch ihr Outfit auf dem Bild ist einen Bericht wert!

Marie Reim ist nicht nur für ihre gute Stimme, sondern auch für ihr Fashion-Geschick bekannt

Auf dem Foto trägt Marie Reim eine schwarze Schlaghose aus glänzendem Stoff, die ihre hohen, ebenfalls in schwarz gehaltenen Absatzschuhe verdeckt. Doch der eigentliche Hingucker des Outfits ist zweifelsfrei das bauchfreie Glitzertop in Kupfer, das die Schlagerprinzessin so richtig strahlen lässt.

Mit leichtem Stehkragen und Seitenschnürung erinnert das Kleidungsstück an die Karriereanfänge von Popstars wie Britney Spears (40) und Christina Aguilera (41) und passt damit perfekt zum derzeitigen 2000er-Trend. Doch nicht nur in Sachen Mode will Marie Reim einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

In ihrem Beitrag macht die „Ich bin so verliebt“-Interpretin selbstverständlich auch noch Werbung für ihr neues Album. „Was ein Auftritt — und ich durfte die neue Single ‚Das mach ich ohne dich‘ spielen. […] Das Album ‚Bist du dafür bereit?‘ könnt ihr jetzt vorbestellen“, schreibt sie neben den Schnappschuss.