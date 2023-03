„In Zukunft Perücken“: Marie Reim begeistert mit Kurzhaarfrisur

Marie Reim hat Spaß daran, regelmäßig ihre Haarfarbe zu ändern. Damit ihre Mähne gesund bleibt, setzt sie deshalb auf Perücken.

Dresden – Marie Reim (22) hatte im Laufe ihrer jungen Karriere bereits einige Frisuren. Mal lang, mal kurz, mal rot, mal blond. Dass die Tochter der Schlagergrößen Michelle (51) und Matthias Reim (65) Spaß an Typveränderungen hat, scheint auf der Hand zu liegen. Jetzt zog Marie Reim allerdings einen Schlussstrich unter ihre Evolution auf dem Kopf. Denn zukünftig will sie sich vor allen Dingen auf Kunsthaar verlassen.

Wie die „Ich bin so verliebt“-Interpretin in einem neuen Beitrag auf ihrem offiziellen Instagram-Account verriet, hat sie sich von einem Star-Friseur die blonde Mähne kürzen lassen. Den Grund für den Haarschnitt gibt Marie dann auch gleich an: Sie probiere gerne neue Frisuren und Haarfarben aus und wolle deshalb von nun an unterschiedliche Perücken nutzen. Auf diese Weise werde ihr Naturhaar nicht zu sehr geschädigt.

Marie Reim hat jetzt eine praktische Kurzhaarfrisur

Auf dem Instagram-Schnappschuss ist Marie Reim mit streng zurück gekämmtem Haar zu sehen, in das sie mehrere bunte Klemmen gesteckt hat. Unter das Bild schrieb die Schlagerprinzessin: „Da sind die Haare ab […]. Ich wollte kürzer gehen, weil ich in Zukunft gerne mit Perücken arbeiten würde. So viele Farben und Styles, die ich probieren will – sollte ich nicht (mehr) mit meinem Naturhaar machen. Also für privat – sind die Haare ab.“

In der Kommentarspalte zeigen sich die Fans der Sängerin begeistert von ihrer Typveränderung. „Mut zu Neuem … warum nicht? Steht dir auf jeden Fall gut und die Hauptsache ist doch, dir alleine gefällt es“, schreibt beispielsweise ein Fan, während ein anderer kommentiert: „Steht dir mega. Bin schon mega auf die Perücken gespannt!“