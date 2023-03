„Liebe meines Lebens“: Marie Reim ist überglücklich

Marie Reim kann nicht nur in Sachen Karriere einen Erfolg nach dem anderen verbuchen. Auch privat schwebt die Sängerin im siebten Himmel.

Düsseldorf – Bei Marie Reim (22) scheint derzeit wirklich alles rundzulaufen. Seit die Nachwuchssängerin sich dazu entschloss, in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern Matthias Reim (65) und Michelle (51) zu treten, nimmt ihre Schlagerkarriere gehörig Fahrt auf. Mit ihrem aktuellen Album „Bist du dafür bereit?“ begeistert die junge Musikerin Jung und Alt gleichermaßen. Auch TV-Auftritte oder Performances bei den großen Schlagerfesten sind keine Seltenheit mehr für Marie. Doch wie sieht es eigentlich im Privatleben des Nachwuchsstars aus?

Wie sie in der Vergangenheit bereits mehrfach auf ihren Social-Media-Kanälen bestätigte, sind Marie Reim und ihr Partner Vinzenz noch immer glücklich liiert. Doch jetzt ging die „Ich bin so verliebt“-Interpretin sogar noch einen Schritt weiter: In einem aktuellen Instagram-Beitrag bezeichnete Marie ihren Freund nämlich als „Liebe meines Lebens und darüber hinaus“. Scheint also, als schwebe die Schlagerprinzessin mit Vinzenz im siebten Himmel!

Marie Reim ist überglücklich mit ihrem Partner Vinzenz auf Instagram zu sehen

Der Schnappschuss auf Marie Reims offiziellem Instagram-Account zeigt ein überglückliches junges Pärchen. Die Sängerin ist auf dem Bild in voller Bühnenaufmachung zu sehen, ihr rotes Kleid hält sie mit verschränkten Armen vor der Brust fest, während sie mit perfektem Make-up und streng zurück gekämmten Haar ernst in die Kamera blickt. Vinzenz, der in einem schlichten weißen Rollkragenpullover hinter ihr steht, lächelt derweil eher freundlich in die Linse.

So sieht Liebe aus: Schlagersängerin Marie Reim zeigt in den sozialen Medien, wie glücklich sie mit ihrem Freund Vinzenz ist. © Screenshot/Instagram/mariereim_official (Fotomontage)

Schon mehrfach war Vinzenz in der Vergangenheit auf dem Instagram-Account seiner Freundin zu finden. Den Aufnahmen zufolge scheint der junge Mann seiner Partnerin eine große Stütze bei ihren Auftritten zu sein. Stets wartet Vinzenz brav im Hintergrund, während Marie Reim das Publikum mit ihren Schlager-Hits begeistert. Ob er möglicherweise bald selbst mehr in der Öffentlichkeit auftreten will? Auf Instagram hat sich Vinzenz jetzt zumindest ein öffentliches Profil angelegt, auf dem bisher zwei Beiträge, die ihn an der Seite seiner Liebsten zeigen, gepostet wurden.