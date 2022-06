„Hab mir unfassbar viel Mühe gegeben“: Marie Reim kündigt neues Album an

Einhundert Prozent Marie Reim: Ihr neues Album „Bist du dafür bereit?" geht in den Vorverkauf und verheißt sehr persönlich zu werden.

Einhundert Prozent Marie Reim: Ihr neues Album „Bist du dafür bereit?“ geht in den Vorverkauf und verheißt sehr persönlich zu werden.

Köln – Marie Reim (22) richtet sich sichtlich gerührt via Instagram an ihre Fans, um tolle Neuigkeiten zu verkünden. Der heutige Freitag (24. Juni) ist für Fans des Schlagersternchens ohnehin ein Tag zum Feiern, denn die neue Single „Das mach ich ohne dich“ ist an den Start gegangen. Aber damit nicht genug, denn das soll nur ein Vorbote sein. Gestern (23. Juni) verkündet die Schlagersängerin, dass nämlich außerdem ihr neues Album „Bist du dafür bereit?“ in den Vorverkauf geht.

In einem kurzen Videoclip erklärt Marie, dass viel Liebe in dem Album stecke und sich die Sängerin unfassbar viel Mühe gegeben habe. Endlich kann die hübsche Blondine die aufregenden Neuigkeiten mit ihren Fans teilen und scheint sichtlich erleichtert darüber. Nicht nur scheint sich die harte Arbeit nun auszuzahlen, sondern verspricht das Album auch sehr persönlich zu werden.

„Bist du dafür bereit?“: Und ob die Fans von Marie Reim bereit sind

Die Fans sind begeistert und drücken unter dem Video fleißig ihre Bereitschaft zum Kauf aus. Ein User kommentiert das passende Hashtag #wirsinddafürbereit. Pünktlich zum Vorverkaufsstart heute Morgen (24. Juni) schmückt nun auch das Cover-Bild des Albums Maries Profil. Unter den Beitrag schreibt die Schlagersängerin, wie gerührt sie sei. Reim habe so lange an dem Album gearbeitet und diesmal gebe es keinen Song aus fremder Hand, heißt es von der Blondine. Sowohl die Musik als auch das Song-Schreiben wurde der Tochter der Schlagergrößen Michelle und Matthias Reim bereits in die Wiege gelegt. Dennoch möchte die Sängerin nicht im Schatten ihrer berühmten Eltern stehen. Bereits an ihrem Debüt-Album 2020 schrieb die junge Künstlerin mit.

Das neue Album soll nun also komplett aus Maries Feder stammen. Die Musikerin schildere in den Songs ihre persönliche Geschichte, heißt es via Instagram. Fans können die Sängerin in dem Album durch ihre härtesten Zeiten bis hin zum schönsten Glücksgefühl begleiten, so Marie. „Mit diesem Werk könnt ihr mir in mein Herz gucken!“, schreibt der Schlagerstar weiter unter dem Post.