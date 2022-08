„In elf Jahren zehnmal die Schule gewechselt“: Marie Reim wurde in der Schule gemobbt

Marie Reim im Talk bei „MDR um 4“. © Screenshots MDR um 4 vom 11.08.22/ARD

Marie Reim hatte es als Kind offenbar nicht leicht. Die Tochter der Schlagerstars Michelle und Matthias Reim musste aufgrund von Mobbing mehrfach die Schule wechseln.

Köln – Wer reiche und berühmte Eltern hat, der wird mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und hat keinerlei Schwierigkeiten im Leben? Diese Aussage stimmt bei Marie Reim (22) so leider nicht. Die Tochter der Schlagerstars Michelle (50) und Matthias Reim (64) ist seit einiger Zeit selbst als Musikerin erfolgreich und brachte vor kurzem ihr neues Album „Bist du dafür bereit?“ auf den Markt. Jetzt sprach sie in einem Interview erstmals über ihre Schwierigkeiten in der Schule.

Wie unter anderem der MDR auf seiner offiziellen Webseite berichtet, verriet die Sängerin in der Sendung „MDR um 4“, dass sie während ihrer Schulzeit Opfer von Mobbing wurde. Grund dafür waren unter anderem ihre berühmten Eltern. Dazu erzählt Marie: „Ich habe gemerkt, dass ich anders bin, da ich in der Schule immer gemobbt wurde. Ich habe in elf Jahren zehnmal die Schule gewechselt. Ich war immer Außenseiter. Oft hatte ich auch falsche Freunde kennengelernt, die mit nach Hause kommen wollten, um die Eltern kennenzulernen.“

Marie Reim wollte wegen des Mobbings zeitweise nicht mehr zur Schule gehen

Um nicht mehr zur Schule gehen zu müssen, habe Marie Reim deshalb regelmäßig Bauchschmerzen vorgetäuscht. Doch ihr Vater Matthias Reim ließ das der Jugendlichen nicht durchgehen und bestand darauf, dass Marie einen Abschluss macht. Heute weiß die 22-Jährige die Strenge ihrer Eltern zu schätzen. „Ich bin sehr dankbar für meine Eltern, für diese Künstler, die mir den Weg ebnen. Deswegen habe ich mir keinen Künstlernamen ausgedacht. Ich will die sein, die ich bin“, erzählt sie in der TV-Sendung „MDR um 4“ weiter.

Auch auf Social Media hat Marie Reim immer wieder mit Hatern zu kämpfen, die negative Kommentare unter ihren Beiträgen hinterlassen oder ihr hässliche Privatnachrichten schicken. Ihre Erfahrungen im Jugendalter helfen der Sängerin jedoch sicherlich dabei, diese Negativerfahrungen hinter sich zu lassen.

Auch nach ihrem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten bekam es Marie Reim mit negativen Kommentaren zu tun. „Beautydoc war schon am Werk“, lästern die Fans über den Schlagerstar. Verwendete Quellen: MDR um 4 vom 11.08.22