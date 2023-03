„Was für eine Ausstrahlung“: Fans feiern verschwitzte Marie Reim nach Konzert

Marie Reim gibt bei ihren Konzerten immer 100 Prozent. Nun postet die Schlagersängerin nach einer Show ein verschwitztes Foto auf Instagram und ihre Fans jubeln und sind begeistert.

Verdammt, ich schwitze! Das dachte sich wohl auch die Tochter von Schlager-Legende Matthias Reim, als sie ein Foto auf ihrem Instagram-Profil postete. Das Foto zeigt Marie nämlich nach ihrem Konzert in Hannover – völlig verschwitzt! Sie trägt ein glitzerndes Pailletten-Kleid im Retro-Stil und eine elegante Herz-Kette. Ihr Gesicht ist dabei sichtbar errötet – ist das nur der Rouge oder hat sie sich auf der Bühne so verausgabt? Den Mund hat sie leicht geöffnet: endlich durchatmen! „Nass geschwitzt!! Hannover, wir haben so richtig eingeheizt“, kommentiert die Sängerin ihr Foto.

Aber ist Schwitzen out? Fehlanzeige! Denn die Fans der Sängerin überschlagen sich mit begeisterten Posts über das Foto. „Egal, in welcher Pose du ein Bild machst, du bist immer so sexy“, schreibt ein Nutzer. „Was für eine Ausstrahlung“, bemerkt ein anderer. Und manchmal bleibt wohl einfach nur zu sagen: „Wow wow wow verdammt sexy“. Bezogen auf die stylischen Schlangen-Tattoos an Maries Unterarm bemerkt ein anderer Nutzer scherzend: „Da ist ein Tier an deinem Arm“. Auch die neue Frisur der Sängerin bekommt viel Lob: „Die kurzen Haare stehen dir meeeega“. Es hat sich offenbar ausgezahlt, dass die Sängerin bei ihrem Konzert in Hannover alles gegeben hat!

„Ja, aber Du siehst trotzdem noch wunderschön aus“ – Fans zeigen Gnade

Die Sängerin ist derzeit mit ihrem Album „Bist du dafür bereit?“ unterwegs. Beeindruckend ist dabei vor allem das junge Alter der Künstlerin: Gerade einmal 22 Jahre jung ist Marie! Dass die Fans dabei immer wieder vom Aussehen und der Stimme der Künstlerin begeistert sind, überrascht wenig: Sie ist nämlich nicht nur die Tochter von Matthias Reim (65), sondern auch von Schlager-Göttin Michelle (51). Manchmal zahlen sich die guten Gene also aus! Nachdem sie bereits in jungen Jahren mit ihrer Mutter auf der Bühne gestanden hatte, veröffentlichte sie 2020 ihr erstes Solo-Album „14 Phasen“.

Nun folgt mit dem zweiten Solo-Album ein neuer Abschnitt im Leben der beliebten Sängerin – der natürlich auch von etlichen Konzerten begleitet wird. Gestern Abend stand sie noch in Berlin auf der Bühne und heute schon ist sie in Düsseldorf zu sehen. Am Montag kann man sie dann bei einem Konzert in Dresden bewundern. „Ich freue mich auf Montag in Dresden“, schreibt ein Nutzer mit vielen sich freuenden Smileys. Es gibt also allen Grund der Vorfreude für ihre treuen Fans – egal, ob verschwitzt oder nicht!