Kurz und Pink: Marie Reim überrascht Fans mit neuer Frisur

Neuer Look: Marie Reim zeigt sich bei Instagram total verändert. © Screenshot/Instagram/mariereim_official (Fotomontage)

Marie Reim ist für ihr Händchen in Sachen Mode und Styling bekannt. Auf Instagram zeigt sich die Sängerin jetzt mit einer neuen Kurzhaarfrisur.

Köln – Wenn es um auffällige Looks geht, steht Schlagerprinzessin Marie Reim (23) ihren Eltern Michelle (51) und Matthias Reim (65) in nichts nach. Die junge Sängerin ist nicht nur für ihre beeindruckende Stimme bekannt, sondern überrascht auch regelmäßig mit schrillen Outfits und gewagten Stylings. Auf Instagram veröffentlichte Marie jetzt einen Schnappschuss, der sie bei einem Ausflug in die Kölner Innenstadt zeigt. Ihre Fans waren dabei insbesondere von einem besonderen Detail erstaunt.

Das Selfie nahm Marie Reim offenbar in einem Parkhaus auf, denn im Hintergrund sind Parkplätze und Autos zu sehen. Gekleidet in ein graues Top und eine mit silbernen Glitzerapplikationen verzierte Jeansjacke blickt der Schlagerstar ernst in die Kamera und setzt damit ihr perfekt abgestimmtes Make-up in Szene. Doch vor allen Dingen Marie Reims neue Frisur fällt ins Auge: Frech, kurz und pink sind die Haare der „Auf dem Weg ins Paradies“-Interpretin neuerdings. Bei ihren Social-Media-Followern kommt das Umstyling der Promi-Tochter ziemlich gut an, wie ein Blick in die Kommentarspalte schnell zeigt.

Marie Reim hat offenbar regelmäßig Lust auf ein drastisches Umstyling

„I‘m pink dabedi dabe dei“, schreibt Marie Reim auf Instagram unter das Foto, das ihre neue pinke Kurzhaarfrisur zeigt. Dabei nimmt die Musikliebhaberin offensichtlich Bezug auf den Hit-Song „Blue (Da Ba Dee)“ von „Eiffel 65“ — ob sich da nicht vielleicht auch ein Schlager-Cover anbieten könnte? Ihre freche Mähne präsentierte Marie erstmals auf einem offiziellen Termin, wie sie weiter schreibt: „Heute hatte ich ein schönes Interview in der Kölner Innenstadt.“

Ihre Follower in den sozialen Netzwerken scheinen begeistert von dem gewagten Umstyling der Musikerin. „Sieht mega aus“ und „tolle Frisur“ sind nur einige der zahlreichen Kommentare, die Marie Reim zu ihrer neuen Frisur beglückwünschen. Doch ihre Fans sollten sich sehr wahrscheinlich nicht zu sehr an den neuen Look gewöhnen. Immerhin ist Marie Reim dafür bekannt, regelmäßig eine neue Stilrichtung in Sachen Frisur einzuschlagen.