Marie Reim wollte nie, dass der Streit mit Mutter Michelle öffentlich wird

Streit in der Öffentlichkeit

+ © IMAGO/Eibner & Instagram/Marie Reim Michelle und ihre Tochter Marie Reim haben sich wieder versöhnt. Doch der Streit hätte nie öffentlich werden sollen, wie Marie Reim nun verrät. (Fotomontage) © IMAGO/Eibner & Instagram/Marie Reim

Die Schlagersängerin Michelle und ihre Tochter Marie Reim haben sich wieder versöhnt. Doch der Streit hätte nie öffentlich werden sollen, wie Marie Reim nun verrät.

Michelle und ihre Tochter Marie Reim waren bis vor einigen Jahren fast wie unzertrennlich. Doch dann zerstritten sich die Schlagersängerinnen 2020 und es herrschte erst einmal Funkstille. Erst letztes Jahr im Herbst bei der „Giovanni Zarrella Show“ waren Mutter und Tochter wieder einmal zusammen auf der Bühne zu sehen. Jetzt sprach Marie Reim über die Zeit des Zwists.

Nach der „Giovanni Zarrella Show“ erzählte Michelle in einem Interview mit der Bild, dass sie sich mit ihrer Tochter ausgesprochen hat. Seitdem sind die beiden wieder öfter zusammen zu sehen und die Sängerinnen haben das Duett „Vier Hände Zwei Herzen aufgenommen.“

Jetzt sprach Marie Reim zum ersten Mal über die Zeit, als sie mit ihrer Mutter zerstritten war. Die Schlagersängerin erzählte in einem Interview mit 1&1, dass die Medien den Streit wahrheitsgemäß abgebildet haben: „Es hat sich leider genauso ereignet, wie es zu lesen war. Das Schlimmste für mich war, dass ich mich am Beginn meiner Karriere befand und mich rechtfertigen musste. Mir wurde vorgeworfen, dass ich mir die Geschichte nur ausgedacht habe, um erfolgreich zu sein. Dabei war das Ganze doch schon demütigend genug für mich. Niemals wollte ich, dass es öffentlich wird. Alles war sehr unangenehm.“

Michelle und Marie Reim: Mutter und Tochter haben sich wieder versöhnt

Doch nun scheint alles wieder in Ordnung zu sein und der Streit ist beigelegt: „Wir haben einander verziehen und wieder zusammengefunden. Eine große Aussprache gab es nie, weil es dazu eigentlich nichts zu sagen gibt. Es war einfach furchtbar. Wir beide sind froh, dass das Thema in der Vergangenheit liegt. Wir waren immer ein Herz und eine Seele und wollen nun liebend nach vorne blicken.“ Jetzt sehen die Sängerinnen optimistisch in die Zukunft.