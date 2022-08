„Klingt total naiv“: Marie Reim wünscht sich einen Heiratsantrag von ihrem Freund

Sie schwärmt von ihrem Freund: Marie Reim verriet, dass er die Liebe ihres Lebens sei. Die Schlagersängerin würde sich über einen Heiratsantrag von ihrem Partner freuen. (Fotomontange) © IMAGO/Sven Simon & Instagram/Marie Reim

Im siebten Himmel: Marie Reim enthüllte, dass ihr Partner die Liebe ihres Lebens sei. Der Schlagerstar verriet, dass sie sich über einen Heiratsantrag ihres Freundes freuen würde.

Köln – Sie würde „Ja“ sagen: Marie Reim (22) hatte gegenüber ihren Fans erst vor einigen Monaten verkündet, dass sie glücklich vergeben ist und ihr Liebster der neue Mann an ihrer Seite ist. Die „Ich hab dich durchschaut“-Hitmacherin, die die Tochter der Schlagerstars Michelle (50) und Matthias Reim (64) ist, verriet jetzt, dass sie sich riesig darüber freuen würde, einen Heiratsantrag von ihrem Liebsten zu bekommen und ihre Antwort „Ja“ lauten würde.

In einem Interview mit „Bunte.de“ kam die blonde Schönheit aus dem Schwärmen von ihrem Liebsten gar nicht mehr heraus und schien im siebten Himmel zu schweben. Die Sängerin gab bekannt, dass Vinzenz die Liebe ihres Lebens sei. Sie erklärte: „Es war von vornherein klar, dass das die Liebe meines Lebens ist.“

Maries Liebe für den neuen Mann an ihrer Seite ist auch auf ihrem neuen „Bist Du Dafür Bereit“-Album zu erkennen, da ihr Liebster die Inspiration für mehrere ihrer neuen Songs gewesen sei. So gehe es in ihrem Lied „Zum ersten Mal“ um die filmreife Romanze des verliebten Paares: „Der Song ist wirklich sehr individuell, weil ich sehr persönliche Elemente mit eingebracht habe. Zum Beispiel hat mein Schatz früher immer gesagt, dass ich Hollywood für ihn bin, also ganz großes Kino.”

Die Musikerin erzählte, dass sie sich bei ihrem neuen Freund sogar so sicher sei, dass sie sich darüber freuen würde, wenn er ihr die Frage aller Fragen stellen würde. „Ich würde mich freuen. Er hat mir zwar noch keinen Antrag gemacht, aber ich würde mich sehr über einen freuen und ich würde auch ja sagen. [...] Selbst, wenn er mich am ersten Abend gefragt hätte, hätte ich vermutlich ja gesagt“, schwärmte die Beauty. Sie fügte hinzu, dass ihr bewusst sei, dass diese schnelle Entscheidung etwas naiv rüberkommen würde und verriet: „Das klingt wahrscheinlich total naiv und total dumm. Aber wie gesagt, wenn es wirklich stimmt, dann gibt es diese Fragen, ob es passt, nicht.“