Von „wunderschön“ bis „wie Mama“: Schlagerfans schwärmen über Urlaubsfoto von Marie Reim

Von: Jennifer Kuhn

Marie Reim und ihre Mutter Michelle auf Instagram © Screenshot/instagram.com/mariereim_official

Schlagersängerin Marie Reim veröffentlichte Bilder aus vergangenen Urlaubszeiten auf Instagram. Ihre Fans sind von den Bildern der Blondine ganz entzückt. Sie vergleichen die Musikerin sogar mit ihrer Mutter und machen ihr nur Komplimente.

Karibik - Die Tochter von Michelle und Matthias Reim schwelgt derzeit in Urlaubserinnerungen - vor wenigen Wochen verbrachte Marie Reim mit ihrem Freund ein paar Tage in der Karibik. Ihre Fans waren ganz entzückt von den Urlaubsgrüßen der 22-Jährigen. Nun gibt es neue Einblicke aus vergangenen Tagen - denn ihre Follower vergleichen sie auf den Bildern sogar mit ihrer berühmten Mutter Michelle.

In einem roten Bikini und einem Drink in der Hand zeigte sich die Sängerin in ihrem Instagram-Posting. „Wir haben gemeinsam an einem Mal-Workshop teilgenommen… Das war echt schön! Wir erleben so tolle Dinge gemeinsam“, kommentierte sie ihr Bild. Auch ihre Fans kommentierten fleißig: „Wunderschöne Frau“, so eine Userin.

Auch den Vergleich mit Mama Michelle sprachen sie an: „Schaust wie deine Mama aus“, findet ein Fan. Die 22-Jährige veröffentlichte vor wenigen Wochen ihren neuen Song „Auf dem Weg ins Paradies“. Derzeit arbeitet sie an einem großen Projekt, was sie ihren knapp 50.000 Abonnenten auf Instagram aber noch verheimlicht.

„Zwei Powerfrauen, die ihre Geschichte erzählen“: Michelle sieht Tochter Marie Reim nicht als Konkurrenz

Marie ist genau wie ihre Mutter Michelle und ihr Vater Matthias Reim in der Schlagerbranche bekannt. Doch sieht die 50-Jährige auch eine Art Konkurrenz in der 22-Jährigen? Schließlich ist sie ebenfalls erfolgreich in dem Bereich.

„Es geht um zwei Powerfrauen, die stark sind und ihre Geschichte erzählen – und das mit einer starken Mutter-Tochter-Beziehung“, findet Michelle und sieht keinerlei Konkurrenz in Marie. Auch lobte sie ihre Tochter für ihre tollen Songwriting-Qualitäten. Verwendete Quellen: instagram.com/mariereim_official