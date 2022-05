„Kleine Erfrischung gefällig“: Marie Reim zeigt ihre Traumfigur in knappen Leo-Bikini

Schlagerstar Marie Reim zeigt sich im Bikini © Screenshot/Instagram/mariereim_official

Sie sieht ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich! Marie Reim hat kein Problem damit, in den sozialen Netzwerken viel Haut zu zeigen. Ihr letzter Post sorgt bei ihrer Fangemeinde für Begeisterung.

Karibik – Diese Nachwuchssängerin hat Starpotential! Marie Reim (22) tritt seit einiger Zeit in die Fußstapfen ihrer Mutter Michelle (50). Auf ihrem neuesten Instagram-Foto ist die Ähnlichkeit der zwei Frauen nicht zu übersehen — in Sachen Beauty steht die junge Musikerin ihrer Mama in absolut nichts nach. Auch was das Selbstbewusstsein angeht scheinen Marie und Michelle ähnlich eingestellt zu sein. Während die „Wer Liebe lebt“-Interpretin sich bereits mehrfach für den „Playboy“ ausgezogen hat, postet ihre Tochter gerne mal freizügige Schnappschüsse in den sozialen Netzwerken.

Zuletzt erregte Marie Reim mit einem heißen Bikini-Bild auf Instagram Aufsehen. Das Foto wurde während des derzeitigen Karibikurlaubs mit ihrem Freund aufgenommen und zeigt die Schlagerprinzessin in einem mehr als knappen Badeoutfit im Leoprint. Lässig stützt sie sich am Rand eines Pools ab und schaut dabei mit vielsagendem Blick in die Kamera. Der schicke Bikini gibt außerdem den Blick auf die großflächigen Tattoos der „Ich bin so verliebt“-Interpretin frei — eine Leidenschaft, die sie mit Michelle und ihrem Vater Matthias Reim (64) teilt.

Marie Reim meldet sie sich mit heißen Instagram-Post „auf dem Weg ins Paradies“

„Kleine Erfrischung gefällig?“ fragt Marie Reim ihre Follower unter dem Schnappschuss. Dazu schreibt sie den Hashtag #aufdemweginsparadies, den sie bereits bei den süßen Strandbildern verwendete, die sie kürzlich mit ihrem Freund veröffentlichte. Der gemeinsame Urlaub in der Karibik scheint den beiden Turteltauben ziemlich gut zu tun — das zumindest lassen die sonnigen Bilder erahnen.

Ihre Fangemeinde ist total begeistert von den Urlaubsfotos der 22-Jährigen. Zahlreiche Flammen-Emojis finden sich unter ihrem Bikini-Post und in der Kommentarspalte hagelt es Komplimente für den wunderschönen Körper der Promi-Tochter. „Unglaublich sexy“, kommentiert ein User, während ein weiterer Nutzer schreibt: „Eine schöne Frau mit einem verdammt sexy Body.“ Mit ihrem neuen Posting hat Marie Reim also voll ins Schwarze getroffen!