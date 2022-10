„Richtig zum Verlieben“: Marie Reim zeigt sich ungeschminkt im Netz - Fans sind begeistert

Marie Reim ist für ihre extravaganten Outfits bekannt. Doch auch ohne viel Tamtam ist die Netzgemeinde hingerissen von der Schlagersängerin. (Fotomontage) © Instagram/Marie Reim

Marie Reim ist für ihre extravaganten Outfits bekannt. Doch auch ohne viel Tamtam ist die Netzgemeinde hingerissen von der Schlagersängerin.

Köln – Wer heute eine Karriere im Showgeschäft hinlegen will, der muss weit mehr zu bieten haben als nur Gesangs- oder Schauspieltalent. Denn ohne den richtigen Style und das richtige Auftreten wird nichts aus dem Megaerfolg. Marie Reim (22) weiß das ganz genau. Deshalb sind auf ihrem offiziellen Instagram-Profil auch zahlreiche Schnappschüsse der Nachwuchssängerin zu finden, die sie in ausgefallenen Outfits oder mit extravagantem Make-up zeigen. Doch auch ganz ohne viel Aufmachung kommt der Schlagerstar bei seinen Fans gut an.

Auf ihrem neuesten Bild ist Marie Reim ungeschminkt im Auto zu sehen. Ihre langen blonden Haare fallen der Musikerin über die Schultern und ins Gesicht, gekleidet ist sie in einen unscheinbaren grauen Sweater. Verschmitzt grinst die Tochter von Michelle (50) und Matthias Reim (64) in die Kamera, ihre hellen Augen kommen dabei besonders gut zum Vorschein. Ob es Marie Überwindung gekostet hat, so ganz ohne Make-up auf Social Media aufzutreten?

Marie Reim begeistert ihre Fans mit ihrem ungeschminkten Auftritt im Netz

In der Bildbeschreibung geht Marie Reim darauf ein, dass auch sie manchmal einfach Zeit zum Entspannen braucht. „Den Tag habe ich genutzt um meine Haut zu pflegen und meine Haare aufzufrischen“, schreibt sie zu dem ungeschminkten Schnappschuss. Bei ihren Followern scheint der Relax-Look gut anzukommen: In der Kommentarspalte häufen sich die Komplimente für Maries natürliches Styling.

„Wie immer wunderschön! Richtig zum Verlieben“, schreibt beispielsweise ein User, der sich offensichtlich nicht satt sehen kann an Marie Reims neuestem Foto. „Auch ohne irgendwelche kosmetischen Behandlungen bist du einfach wunderschön. Ein Traum von einer Frau“, findet ein weiterer Nutzer nach Betrachten des Bildes. Für Marie ist das sicherlich eine tolle Bestätigung: Sowohl ohne als auch mit Make-up kommt die Schlagersängerin bestens bei ihren Fans an.