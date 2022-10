Ohne BH: Marie Reim zieht mit neuem Selfie alle Blicke auf sich

Marie Reim weiß, wie sie die Aufmerksamkeit ihrer Fans bekommt. Zuletzt veröffentlichte die Schlagersängerin einen sexy Instagram-Schnappschuss. (Fotomontage) © IMAGO/APress & Instagram/Marie Reim

Köln – Marie Reim (22) kennt sich im Showbusiness bestens aus. Durch ihre Eltern Michelle (50) und Matthias Reim (64) hat die Nachwuchssängerin sicherlich so einige Tipps und Tricks für ihre Karriere bekommen, denn wenn es darum geht, ihre Fangemeinde bei Laune zu halten, hat Marie immer ein Ass im Ärmel. Zuletzt postete die „Ich bin so verliebt“-Interpretin einen sexy Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Selfie ist zwar nicht viel zu sehen, doch die Promi-Tochter kokettiert gekonnt mit ihrem Äußeren und bringt die Kommentarspalte des Beitrags damit zum Glühen.

Verschmitzt lächelt Marie Reim auf dem Bild in die Kamera, hinter ihrem blonden Pony versteckt sich ein dunkel geschminkter Schlafzimmerblick. Ihre lange Mähne fällt in großen Wellen über ihre Schultern. Die Sängerin trägt eine dunkle Jacke, die sie vorne mit ihrer linken Hand zuhält. Darunter? Vermutlich noch nicht einmal einen BH. Denn wie Marie in ihrem Post weiter schreibt, entstand das Selfie auf der Suche nach ihrem Kleid.

Marie Reim weiß genau, wie sie sich für Aufmerksamkeit in Szene setzen muss

„Mein Kleid war beim Kostüm backstage verschwunden“, schreibt Marie Reim auf Instagram unter das Foto, auf dem sie nur mit einer Jacke zu sehen ist. Diese habe ihr eine Freundin „zur Überbrückung“ ausgeborgt, damit sie sich auf der Suche nach dem Kleidungsstück nicht erkältet. Gut, dass Marie sich auf ihre Freundinnen verlassen kann!

In der Kommentarspalte wird der Nachwuchsstar mit zahlreichen Komplimenten für den sexy Schnappschuss belohnt. Auch wenn auf dem Foto eigentlich nicht viel Haut zu sehen ist, scheint die Message doch klar angekommen zu sein. Ihre Follower sind nämlich ebenfalls der Meinung, dass Marie Reim kein schickes Outfit benötigt, um hervorragend auszusehen. Einzig für ihr Make-up erhält die Schlagerprinzessin teilweise Kritik: Die meisten Fans sind nämlich der Meinung, dass Marie gar keine Schminke nötig hat.