Ohne Make-up: Marilyn Manson total aufgedunsen, nicht wiederzuerkennen

Schrilles Make-up ist das Markenzeichen von Marilyn Manson © IMAGO / YAY Images

Marilyn Manson scheint seine besten Zeiten bereits hinter sich zu haben. Neue Fotos zeigen den Schockrocker ungeschminkt in einem schlechten Zustand.

Los Angeles – Vor einigen Jahren sorgte Marilyn Manson (53) noch mit seiner Musik für Aufsehen. Heute macht der exzentrisch aufgemachte Schockrocker eher mit zahlreichen Vorwürfen wegen angeblicher sexueller Gewalt Schlagzeilen. Nachdem Schauspielerin Evan Rachel Wood (34), die einige Zeit mit Manson liiert war, ihn in einem Social-Media-Statement des Missbrauchs bezichtigte, gingen auch andere Frauen mit ihren Geschichten über den Musiker an die Öffentlichkeit. Neben Wood klagte auch die ehemalige „Game of Thrones“-Darstellerin Esmé Bianco (40) vor Gericht gegen Manson.

Die Vorwürfe sowie die öffentlichen Reaktionen auf die News scheinen nicht spurlos an Marilyn Manson vorbeizugehen. Als er vergangene Woche bei einem Spaziergang in der Millionenstadt Los Angeles von Fotografen abgelichtet wurde, sah der „Personal Jesus“-Interpret denkbar schlecht aus. Wie Mail Online berichtet, wirkte Manson ohne sein typisches Make-up aufgedunsen und ungesund. Die Bilder lassen ihn um einiges älter als bei seinen letzten Auftritten erscheinen.

Marilyn Manson muss sich wegen der Missbrauchsvorwürfe vor Gericht verantworten

Marilyn Manson ist auf den neuesten Paparazzi-Schnappschüssen nur schwer wiederzuerkennen. Neben den Missbrauchsvorwürfen musste sich der Sänger in der Vergangenheit auch immer wieder wegen seines angeblichen Alkohol- und Drogenskonsums rechtfertigen. Ob sein schlechter Zustand möglicherweise auch damit zu tun hat, bleibt allerdings Spekulation.

Fest steht, dass der Marilyn Mansons Ruf ziemlich unter den Anklagen gelitten hat. Evan Rachel Wood erklärte in einem Interview, dass es ihr keinesfalls darum gehe, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. „Ich mache das nicht, um meinen Namen reinzuwaschen, sondern um Menschen zu beschützen. Ich mache das, um zu warnen, dass da draußen eine gefährliche Person rumläuft und ich möchte nicht, dass ihr jemand zu nahe kommt“, sagte Wood.