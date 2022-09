„Physisch und psychisch ziemlich durch“: Marina Marx kündigt Auszeit an

Marina Marx hat in letzter Zeit alles gegeben. Jetzt teilt die Sängerin ihren Fans mit, dass sie eine dringende Pause benötigt, um nicht im Burnout zu enden.

Ulm – Wer sich das offizielle Instagram-Profil von Marina Marx (31) anschaut, der stellt schnell fest, dass die ehemalige „The Voice of Germany“-Kandidatin eine viel beschäftigte Frau ist. Konzerte, Fotoshootings, Videodrehs und Studioaufnahmen — Marina ist dauernd unterwegs und gibt bei all ihren Projekten immer hundert Prozent. Doch jetzt muss die Sängerin wohl oder übel einen Gang zurückfahren. Wie sie in einer neuen Insta-Story mitteilt, haben die Engagements der letzten Wochen sie offenbar an den Rand des Burnouts getrieben. Deshalb nimmt sich Marina nun erstmal eine wohlverdiente Auszeit.

Wie sie in einer offiziellen Nachricht an ihre Fans schreibt, braucht Marina Marx schnellstmöglich eine Pause, um Körper und Geist zu entspannen und sich auf ihre nächsten Projekte vorzubereiten. Doch wie es scheint, will die selbsternannte „Rocklady und Feministin“ nicht all ihre kommenden Termine auf Eis legen. In ihrer Story teilt sie ebenso mit, dass die geplanten Konzerte der nächsten Wochen und Monate weiterhin stattfinden werden. Auf Social Media wird sie jedoch vorerst weniger aktiv sein.

Marina Marx ist laut eigener Aussage „physisch und psychisch“ überlastet

„Ihr Lieben, sorry, dass es die letzten Tage so ruhig ist hier“, schreibt Marina Marx in einer Story auf ihrem offiziellen Instagram-Account, „brauche dringend eine Auszeit. Bin physisch und psychisch ziemlich durch.“ Wie sie weiter mitteilt, seien ihr die Verpflichtungen der letzten Zeit einfach über den Kopf gestiegen. Deshalb habe sie sich jetzt dazu entschlossen, sich eine dringend nötige Pause zu gönnen.

„Im Moment ist einiges sehr kräfte- und energieraubend“, erzählt Marina offen über ihren gesundheitlichen Zustand. Doch glücklicherweise ist sich die Rockmusikerin auch bewusst, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein dasteht. Sie schreibt weiter: „Kennt bestimmt der ein oder andere von euch?! Hoffe das legt sich schnell wieder.“ Ihre Fans will Marina Marx am Ende aber auch keinesfalls enttäuschen und kündigt an: „Meine Live-Gigs finden selbstverständlich statt. Freue mich, jeden einzelnen von euch zu sehen.“