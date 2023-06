Marina Marx musste bei Videodreh in Italien die Feuerwehr rufen

An diesen Tag wird sie sich bestimmt noch lange erinnern: Marina Marx musste beim Dreh für ihr neues Musikvideo die Feuerwehr rufen. © IMAGO/Jan Huebner

Marina Marx‘ Song „Weißt du noch“ hat heute (Freitag, 02. Juni) Abend Video-Premiere. Im Fernsehen erzählt die Sängerin, was beim Dreh alles passiert ist.

Wenn Moderatorin Christin Stark (33) heute Abend bei „Schlager des Monats“ Marina Marx begrüßt, wird es wohl einiges zu erzählen geben. Außerdem wird es in der beliebten MDR-Sendung eine Fernseh-Premiere geben: Die Sängerin wird nämlich das Video zu ihrem Song „Weißt du noch“ vorstellen.

In dem Lied geht es um schöne Erinnerungen, die Marina Marx mit ihrer Jugend, ihren Freundinnen und ihrer Heimat verbindet. Das Video wurde allerdings nicht in Baden-Württemberg, sondern im schönen Italien gedreht. Dieser Dreh lief scheinbar nicht ganz reibungslos ab.

Einfach schlechtes Timing

Wie Marina Marx im Gespräch mit Christin Stark verraten hat, waren sie und ihr Team für den Videodreh in einer Villa einquartiert worden. Noch vor dem ersten Drehtag kam es zu einem unschönen Zwischenfall. Die Sängerin, zwei Darstellerinnen und eine Stylistin hatten sich bis in die Nacht in einem Nebengebäude der Villa aufgehalten und nicht bemerkt, dass sie sich ausgeschlossen hatten.

Ein Schlüsseldienst war nicht zu erreichen. Als den Frauen ihre Situation klar wurde, blieb ihnen nichts übrig, als zu so später Stunden die Feuerwehr zu rufen. Der Zeitpunkt für diese Notlage hätte nicht ungünstiger ausfallen können, denn, so berichtete Marina Marx weiter: „In dieser Nacht ist Neapel nach 30 Jahren Meister geworden, und wir haben vier Stunden auf die Feuerwehr gewartet.“