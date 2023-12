„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Maritta Emser: Wie es nach der Insolvenz jetzt weitergeht

Drucken Teilen

Nachdem sie für ihre berühmten Brautmodengeschäfte Insolvenz angemeldet hat, muss Maritta Emser nun nach vorne blicken. „Das ist nicht leicht zu akzeptieren“, erklärt sie in einem neuen Interview.

Aschheim – „Zwischen Tüll und Tränen”-Star Maritta Emser (73) hat eine schwere Zeit hinter sich. Vor Kurzem musste sie für ihre berühmten Brautmodengeschäfte Insolvenz anmelden. In einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger verrät sie, wie es jetzt für sie weitergeht.

Insolvenz war für „Zwischen Tüll und Tränen“-Star Maritta Emser „schwer zu akzeptieren“

Die Brautmodengeschäfte “Cecile” und “De Luxe by Cecile” von Maritta Emser sind geschlossen. Aufgrund der steigenden Energiepreise, der Corona-Pandemie und den begrenzten, finanziellen Mitteln der Kundinnen musste die Brautmodenhändlerin Insolvenz anmelden. Bekannt wurden ihre Geschäfte ursprünglich durch die TV-Dokusoap “Zwischen Tüll und Tränen”. Auch Promis wie Daniela Katzenberger (36) oder Tom Beck (45) und seine Frau Chryssanthi Kavazi (34) ließen sich bei der 73-Jährigen für ihre Hochzeit ausstatten.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

In einem Interview sprach Emser nun über die schmerzliche Erfahrung: „Cecile war wirklich mein Baby. Und dass ich dieses Baby nach so vielen Jahren abgeben muss, ist nicht leicht zu akzeptieren.“ Über den beruflichen Erfolg ihres Sohnes freue sie sich jedoch sehr: Er und seine Verlobte sind die Gründer des Brautmodengeschäfts “Hochzeitsrausch”. Mittlerweile hat das Geschäft sechs Filialen, unter anderem in Köln, Berlin und Frankfurt.

Worum geht‘s bei „Zwischen Tüll und Tränen“? „Zwischen Tüll und Tränen“ läuft seit dem 22. Februar 2016 immer montags bis freitags ab 17 Uhr auf VOX. Die Dokusoap begleitet Brautmodenverkäufer bei ihrer täglichen Arbeit. Die Zuschauer können in den Episoden verfolgen, wie professionelle Hochzeitsausstatter verschiedenen Bräuten in spe bei der Suche nach dem perfekten Kleid helfen. Anfang 2023 versuchte sich VOX an einem Ableger des beliebten Formats: In „Das Duell – Zwischen Tüll und Tränen“ wetteiferten zwei Ausstattungsexperten darum, das passende Kleid für eine Braut schneidern zu dürfen – aus Quotensicht kam das Spin-off aber nicht an den Erfolg von „Zwischen Tüll und Tränen“ heran.

Insolvenz-Drama: Maritta Emser fühlt sich “manchmal sehr einsam”

Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens wolle Emser ihr Haus in Erftstadt verkaufen und in die Nähe ihrer Familie ziehen, die in Bergheim lebt. Sie sei auch offen für einen neuen Mann. “Ich fühle mich manchmal sehr einsam und würde mich über Gesellschaft freuen”, gestand die Händlerin in dem Gespräch.

„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Maritta Emser musste Insolvenz anmelden – jetzt spricht sie über weitere Pläne. © Imago/ Spöttel Picture; Instagram/ marittaemser (Fotomontage)

Ihre einstigen Kollegen von „Zwischen Tüll und Tränen“ sorgten zuletzt für Freunde bei einem anderen Vox-Format. Die Brautmodenverkäufer kochten bei „Das perfekte Dinner“ und sorgten für einen Quoten-Erfolg. Verwendete Quellen: Kölner Stadtanzeiger