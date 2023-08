Harry lässt sie allein: Meghan tröstet sich mit Anti-Stress-Pflaster und 5500-Euro-Outfit

Von: Susanne Kröber

Meghan Markle zeigt sich in Montecito mit einem auffälligen Pflaster, während Prinz Harry in Singapur den Poloschläger schwingt. Wird der zweifachen Mutter der Stress zu viel?

Montecito – Prinz Harry (38) war am Wochenende ganz in seinem Element. Gemeinsam mit Kumpel Ignacio „Nacho“ Figueras (46) bestritt er in Singapur das jährlich stattfindende Charity-Polo-Turnier zugunsten seiner Wohltätigkeitsorganisation Sentebale. Die Laune bei Harry scheint generell momentan bestens zu sein, denn mit den von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games in Düsseldorf steht ab dem 9. September bereits das nächste Highlight für ihn an. Da kann Ehefrau Meghan Markle (42) gerade nicht mithalten, was ihr offenbar schlaflose Nächte beschert.

Stress, Schlaflosigkeit, Schmerzen – dagegen soll Meghan Markles Biosignal-Pflaster helfen

Während Prinz Harry in seiner Charity-Arbeit aufgeht, muss Meghan sich aktuell in Geduld üben. Zwar steht sie seit dem Frühjahr bei der renommierten Künstleragentur William Morris Agency unter Vertrag, neue Projekte als Schauspielerin lassen aber auf sich warten. Ihr ambitionierter Spotify-Podcast „Archetypes“ fand bekanntlich nach nur zwölf Folgen ein Ende. Um trotz Karrieretief gelassen bleiben zu können, greift Meghan jetzt zu ganz speziellen Hilfsmitteln.

Während Harrys Asienreise wurde Meghan Markle in Montecito gesichtet, wo das Paar mit seinen Kindern Archie (4) und Lilibet (2) eine 14-Millionen-Dollar-Villa bewohnt. An Meghans linkem Handgelenk: ein Anti-Stress-Pflaster von NuCalm. „Sie erfreuen sich in den USA immer größerer Beliebtheit“, so ein Insider laut The Mirror. „Träger sagen, dass sie Menschen bei der Bekämpfung einer Reihe von Beschwerden helfen können, darunter Stress, Schlaflosigkeit und Schmerzen.“ 20 Stück dieser sogenannten Biosignal-Pflaster sind für rund 80 US-Dollar erhältlich (rund 73 Euro).

Von Kopf bis Fuß in Luxusmarken gekleidet: So bummelt Meghan Markle durch Montecito

Bei täglichem Gebrauch würden die Anti-Stress-Pflaster Meghan Markle pro Jahr etwas mehr als 1300 Euro kosten – ein Schnäppchen im Vergleich zum Rest ihres Outfits. Bei sommerlichen 21 Grad, spazierte die Herzogin von Sussex laut Page Six im camelfarbenen Raspoli-Mantel von Max Mara für rund 1500 Euro, einem Kaschmir-Schal von Hermès für umgerechnet 1100 Euro, Slingback-Pumps von Chanel für circa 1000 Euro, einem Givenchy-Gürtel im Wert von rund 400 Euro und einer Goyard-Tasche für 1500 Euro über einen Parkplatz in Montecito.

Ob Prinz Harry da noch mit seinen Mitbringseln aus Asien punkten kann? Profi-Spieler Nacho Figueras, aufgrund seines Aussehens auch David Beckham des Polos genannt, ließ im Interview mit dem Hello!-Magazin durchblicken: „Wir haben ein paar Kleinigkeiten gekauft, um unsere Frauen und Kinder glücklich zu machen.“ Beide würden ihre Ehefrauen sehr vermissen und deshalb direkt nach dem Polo-Turnier zurückreisen. Dabei dürfte Nacho Meghan gar nicht in allzu guter Erinnerung haben. Bei der Siegerehrung eines Polo-Spiels im vergangenen Jahr drängte sich Meghan Markle auf der Bühne peinlich ins Bild. Verwendete Quellen: Instagram, pagesix.com, mirror.co.uk, hellomagazine.com