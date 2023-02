Markus Lanz und seine Ex-Frau tragen schon keinen Ehering mehr

TV-Moderator Markus Lanz und seine Frau Angela haben sich nach 15 Jahren Beziehung getrennt. Den Ehering haben beide mittlerweile abgelegt.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Markus Lanz (53) von seiner Frau Angela (40) getrennt hat. Das Paar war insgesamt 15 Jahre lang liiert, davon zwölf verheiratet. Zusammen haben die Ex-Turteltauben zwei Töchter. Der TV-Moderator hat aus seiner früheren Beziehung mit Birgit Schrowange (64) außerdem einen Sohn. Sein Privatleben hielt das Ehepaar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. So ist es auch wenig verwunderlich, dass es keine genaueren Details zur Trennung gibt. Lanz‘ Anwalt gab lediglich an, dass sich das Paar bereits vor geraumer Zeit getrennt habe. Außerdem bat er im Interesse der gemeinsamen Kinder darum, die Privatsphäre seines Mandanten zu respektieren.

Kurz nachdem das Ehe-Aus bekannt wurde, scheinen Markus und Angela Lanz einen endgültigen Schlussstrich unter ihre gemeinsame Zeit gesetzt zu haben. Beide wurden nun ohne ihren Ehering gesichtet. Am Dienstagabend trat der Moderator in seiner Talk-Sendung auf – nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Trennung. Seinen Ehering trug er dort schon nicht mehr. Am Donnerstag vergangener Woche zeigte er sich noch ganz normal mit dem Ring am Finger.

Angela Lanz bekommt Trost von ihrer besten Freundin

Auch Angela Lanz scheint der Ehe keine Träne mehr nachzuweinen. Bei einer Jogging-Runde im Hamburger Viertel war ihr Ringfinger laut Bild-Berichten blitzblank. Von dem symbolischen Schmuckstück war keine Spur mehr zu sehen.

Immerhin kann sich Angela auf den Rückhalt ihrer besten Freundin Estefania Heidemann (43) verlassen. Die Ex-Freundin von Poptitan Dieter Bohlen (69) steht der Zweifach-Mama während dieser schweren Zeit zur Seite und tröstet sie über den Trennungsschmerz hinweg. Seit dem letzten Jahr betreiben die beiden Frauen einen Instagram-Account, der sich den Themen Fitness und Lifestyle widmet. Dort versorgen sie ihre Follower regelmäßig mit Workout-Tipps, motivierenden Sprüchen und gesunden Rezepten.