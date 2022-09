Markus Söders Tochter wird Covermodel für türkische Vogue

Karriere als Fashion-Star

Die schöne Tochter von Markus Söder macht als Covermodel für das Vogue-Magazin Karriere. Die Ausgabe steht unter dem besonderen Motto Nachhaltigkeit.

Gloria-Sophie Burkandt (23) ist die älteste Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (55). Im Gegensatz zu ihrem Vater will sie aber nicht in die Politik gehen. Stattdessen absolviert die brünette Schönheit derzeit ein duales Wirtschaftsstudium und macht als Model und Influencerin Karriere. Damit will Gloria-Sophie nicht nur ihre Begeisterung für Mode zum Ausdruck bringen. Die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Fair-Trade-Mode liegen ihr nämlich sehr am Herzen.

Deshalb zögerte die Politikertochter nicht, als sie eine Anfrage erhielt, das Cover des türkischen Vogue-Magazins zu zieren. Die neueste Ausgabe steht unter dem besonderen Motto „Vogue goes green“ (Deutsch: „Vogue wird grün“) und befasst sich somit mit Nachhaltigkeit.

Für das Cover hat sich Gloria-Sophie in ein langes beigefarbenes Kleid geworfen, das sie mit einem verspielten Cardigan mit Blumenmuster sowie schwarzen High-Heels kombiniert. Um das grüne Motto zu verdeutlichen, lehnt sich das Model an einen Baum, während im Hintergrund eine Wiese und Sträucher zu sehen sind.

Das hält Markus Söder vom Vogue-Cover seiner Tochter

Im Interview mit der Bild-Zeitung erzählt Gloria-Sophie stolz, wie es zu dem Fotoshooting kam. Demnach erregten nicht etwa ihre traumhaften Modelmaße das Interesse der Modemagazin-Redaktion. „Vogue Turkiye hat von meinen akademischen Ambitionen erfahren und dass ich meine Doktorarbeit über Nachhaltigkeit schreiben werde“, berichtet sie.

Mit der Fotoreihe will die Münchnerin einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten. „Ich freue mich sehr über das Cover-Shooting mit dem internationalen Nummer-1-Modemagazin“, schwärmt sie. „Die Türkei hat unglaublich viele junge, talentierte Menschen, was das Thema Mode betrifft, und kann viel zum Thema Nachhaltigkeit beitragen.“ Ihr Vater Markus Söder sei sehr stolz auf Gloria-Sophie: „Papa ist glücklich damit.“

Auch ihre Mutter Ulrike Burkandt ist mehr als happy. „Es freut mich wahnsinnig für meine Tochter. Sie hat sich das alles selbst erkämpft. Ihr wurde das nicht in die Wiege gelegt“, sagt die Nürnberger Medien-Kauffrau. Derzeit befindet sich Gloria-Sophie auf Einladung von Vogue-Chefin Anna Wintour (72) in den USA und feilt dort weiter an ihrer Modelkarriere. Die Fans dürfen sich also darauf freuen, in Zukunft noch viel von ihr zu hören.