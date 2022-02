Marlene Lufen macht die Wetterfee

Moderatorin Marlene Lufen © dpa/Henning Kaiser

Schult Marlene Lufen etwa um und macht jetzt die Wetter-News?

Köln - Egal, ob eine Moderation am frühen Morgen oder windiges Wetter draußen. Für die TV-Persönlichkeit Marlene Lufen alles kein Problem. Das zeigt auch ihr neuster Social-Media-Beitrag. Sie postet ein Foto mit dem Titel „Ist windig heute“. Zu sehen sind drei Bilder, die sie in einem farbenfrohen Outfit aus weißen Stiefeln, rotem Rock und und bunten Pullover zeigen. Aber nicht nur das Outfit ist gleich - auf allen drei Bildern sieht man sie auch mit verwehter Frisur. Alles kein Thema für die Moderatorin, sie lächelt weiter glücklich in die Kamera.

„Vom Winde verweht?“

Die Fans sind begeistert. Vor allem Lufens Klamottenwahl finden großen Anklang und wird gelobt. Sie sehe „fesch“ aus und habe ein wirklich „sehr cooles Outfit“. Einige fragen sich auch, woher die Klamotten stammen und würden die Kombination am liebsten so auch tragen . Aber natürlich sorgt sie auch für ordentliche Lacher bei ihren Fans mit ihrer verwehten Frisur - „Aber die Frisur sitzt“ mit einem lachenden Smiley ist zu lesen.