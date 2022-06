Marmeladenbrot in Tasche: Queen trinkt Tee mit Paddington

Teilen

Auf Video festgehalten und bei der Platin-Party gezeigt: Königin Elizabeth II. trinkt Tee mit dem Bären Paddington. © Victoria Jones/PA/dpa

Königin Elizabeth II. konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht bei der großen Platin-Party zu ihren Ehren dabei sein. Doch sie feierte mit einem vorbereiteten Videobeitrag mit.

London - Der kleine Bär Paddington hat immer ein Marmeladenbrot im Hut - für Notfälle. Doch nun weiß das Vereinigte Königreich, dass es seiner Queen ebenso geht.

„Ich habe meins hier drin“, sagte die echte Elizabeth II. bei einem Treffen mit dem animierten Filmliebling - und zog lächelnd ein belegtes Brot aus ihrer berühmten Handtasche. Die witzige Szene war der überraschende Beginn des Jubiläumskonzerts für die Queen am Buckingham-Palast in London - und sorgte sofort für gute Laune unter den 22.000 Zuschauern.

In Windsor gedreht

Die Sequenz war vor Monaten auf ihrer Residenz Schloss Windsor gefilmt worden, die Kinderbuchfigur wurde mithilfe von 3D-Grafik - sogenannter Computer Generated Imagery - nachträglich eingearbeitet.

„Ihre Majestät ist für ihren Sinn für Humor bekannt, deshalb sollte es keine Überraschung sein, dass sie entschieden hat, in dem Sketch mitzuwirken“, hieß es aus dem Palast. „Es bestand ein Interesse an dem Dreh- und Animationsprozess, und die Möglichkeit, einen berühmten Bären zum Tee einzuladen, war ein zu großer Spaß, den man sich nicht entgehen lassen durfte.“ Die Queen, die wegen Mobilitätsproblemen die „Platin-Party am Palast“ verpasste, habe zeigen wollen, wie viel ihr die Show bedeutet habe.

„Tee?“, fragt die Königin den Bären, und Paddington schlürft sofort aus der Kanne - für seine Gastgeberin bleibt nichts mehr übrig. „Macht nichts“, sagt sie, bevor die tapsige Filmfigur Sahnestückchen durch die edlen Räume des Palasts spritzt. Doch dann wird der Bär ernst: „Frohes Jubiläum, Ma'am“, gratuliert er der Queen zu deren 70. Throngeburtstag. „Und danke. Für alles.“ Die Queen wahrt wie immer die Contenance: „Das ist sehr freundlich“, erwidert sie.

Rockband Queen eröffnet die Show

Dann blickt ihr Kammerdiener aus dem Fenster, und die jubelnden Massen vor dem Palast sind zu sehen. „Die Party fängt gleich an“, sagt der Höfling. Mit ihren Teelöffeln geben die echte Königin und der animierte Paddington den Rhythmus vor - und auf der Bühne eröffnet die Rockband Queen mit Sänger Adam Lambert die Live-Show mit ihrem Hit „We Will Rock You“.

Drohnen fliegen beim Konzert zum Platin-Jubiläum von Königin Elizabeth II. über dem Buckingham-Palast und formen den Schriftzug „Thank You Ma'am“. © Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Es ist nicht das erste Mal, dass die Queen an einem humorvollen Einspielfilm teilnimmt. Unvergessen ist, wie sie sich zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in London 2012 von James-Bond-Darsteller Daniel Craig im Palast abholen ließ, dann - ihre geliebten Corgis nebenher hechelnd - durch die Flure schritt und schließlich in einen Hubschrauber stieg. Schlusspunkt: Absprung über dem Olympiastadion. Aber ob damals wirklich die echte Queen absprang, bleibt ihr Geheimnis. dpa