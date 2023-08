„Komplett beratungsresistent“: Toni Kroos unterbricht Live-Podcast von Martin Rütter

Von: Melanie Habeck

In seinem Podcast teilt Hundeprofi Martin Rütter sein Wissen mit seinen Fans. Auch Fußballer Toni Kroos zählt auf seine Meinung – und crasht kurzerhand eine Live-Aufzeichnung des Tierexperten.

Köln – In dem Podcast „Tierisch menschlich“ tauscht sich Hundeprofi Martin Rütter (53) gemeinsam mit Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick über die Dos and Don‘ts der Tierhaltung aus. Dabei klärt der TV-Star auch regelmäßig darüber auf, was es beim Kauf eines Welpen zu beachten gibt. Zu diesem Thema hatte kein Geringerer als Fußballer Toni Kroos (33) eine dringende Frage – und platzte mitten in die Aufzeichnung des Live-Podcasts.

Anruf im Live-Podcast: Toni Kroos hat dringende Welpenfrage an Martin Rütter

Hin und wieder nimmt Martin Rütter seinen „Tierisch menschlich“-Podcast vor Live-Publikum auf. Auch in der neuesten Episode saß der TV-Star vor rund 300 Zuhörern – und ausgerechnet in dieser Situation meldete sich Fußballstar Toni Kroos per Telefon bei dem Hundeprofi. Seine Familie habe sich in einen kleinen Labrador verliebt und wolle den Vierbeiner nun in wenigen Tagen bei sich einziehen lassen. „Also ich brauche jetzt irgendwie dein Okay“, erklärt der Sportler sein Anliegen.

Martin Rütter ist von diesem Vorhaben alles andere als begeistert. Denn im Hause Kroos leben bereits die Beagle Lenox und Julius, beide 15 Jahre alt – laut Hundeprofi ein zu stolzes Alter, um plötzlich mit einem Welpen zusammenzuleben. „Folgendes wird passieren: Wenn der Welpe noch klein ist, werden die beiden Alten noch durchaus in der Lage sein, dem Kleinen mal zu sagen: Du nervst! Das Problem ist nur, in vier/fünf Monaten wird dein Labrador zwei Köpfe größer sein als die beiden Beagle“, erläutert der 53-Jährige das Dilemma.

Hundeprofi Martin Rütter dagegen: Toni Kroos will Labrador-Welpen trotzdem zu sich holen

Doch Toni Kroos zeigt sich von dieser fachmännischen Einschätzung wenig beeindruckt. „Sonntag ist Abholung“, stellt er mehrmals fest. Martin Rütter bezeichnet den Fußballer daraufhin als „komplett beratungsresistent“ – nimmt die Situation aber auch mit Humor. „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Freunde Hunde haben“, lacht er gemeinsam mit dem Publikum.

Hundeprofi Martin Rütter zeichnete die neueste Ausgabe seines Podcasts „Tierisch menschlich“ vor Live-Publikum auf. Ausgerechnet in dieser Situation hatte Fußballer Toni Kroos eine dringende Frage zum Thema Welpenkauf – und platzte mitten in die Aufnahmen. © IMAGO / Karina Hessland & IMAGO / Independent Photo Agency

Der Hundeprofi ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt: Verwendete Quellen: „Tierisch menschlich – Der Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Katharina Adick" – Folge 126