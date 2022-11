Stromzaun-Krieg zwischen Rütter und Iris Klein: Nun mischt sich auch Daniela Katzenberger ein

Von: Fabienne Schimbeno

Nachdem Iris Klein von Hundeprofi Martin Rütter böse angefeindet wurde, meldet sich nun auch Daniela Katzenberger zu Wort. Die Tochter von Iris findet klare Worte:

Es ist ein irrer Fall, der das Netz in diesen Tagen umtreibt: In einem Video auf Instagram zeigt Katzenberger-Mutter Iris Klein, wie sie ihre Hunde erzieht. Damit die Vierbeiner nicht ihre Couchgarnitur zerstören, hat sie einen Stromzaun angebracht, der die Tiere abwehrt. Hundeprofi Martin Rütter griff die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin daraufhin böse an:

Nach Rütter-Zoff mit Iris Klein: Daniela Katzenberger äußert sich

„Mal unter uns, finde nur ICH komplett behämmert sich das Haus mit Stromzäunen zu dekorieren, weil man seine Hunde nicht vernünftig auslastet?“, schrieb der „Die Welpen kommen“-Star auf Instagram. Der 52-Jährige findet, dass die Kleins „die Zäune mal an sich selber testen lassen“ sollten. Iris Klein fand daraufhin klare Worte: Auf Instagram beschimpfte sie Rütter als „Möchtegern-Hundetrainer“.

Iris Kleins Erziehungsmethoden für ihre Hunde schlagen im Netz große Wellen. © Instagram/Daniela Katzenberger &Instagram/iris_klein_mama_ & Instagram/martinruetter_official

Inzwischen hat sich auch Daniela Katzenberger zu dem Vorfall geäußert, wie MANNHEIM24 berichtet. Die 36-Jährige hielt sich bislang bedeckt. In einem Instagram-Kommentar schreibt sie: „Ich glaube an die heilende Kraft von: Scheiss drauf!“. Hintergrund: Ihre Mutter Iris Klein hatte zuvor einen Post geteilt, in dem sie beteuert, ihre Hunde nicht mehr öffentlich zu zeigen: „Damit wir zur Ruhe kommen und keine Anfeindungen mehr bekommen“, heißt es da.

„Kenne keinen tierlieberen Menschen“: Das sagt Lucas Cordalis zum Rütter-Streit

Daniela Katzenberger wünscht ihrer Mutter „viel Kraft“. In ihrem Kommentar, beteuert sie, dass sie ihre Mutter liebt. Auch Ehemann Lucas Cordalis schaltet sich ein:

Er behauptet, dass man sich „lieber erst vor Ort ein Urteil bilden“ sollte und richtet sich dabei an Martin Rütter. „Ich kenne keinen tierlieberen Mensch als meine Schwiegermutter Iris!“, schreibt er. „Mit dem, was hier gerade abgeht“, tue man der Hundebesitzerin „absolut Unrecht“.

Nach Rütter-Zoff mit Iris Klein: Amira Pocher redet sich in Rage

Jenny Frankhauser sieht die Sache derweil entspannt: Sie rät ihrer Mutter zu relaxen. „Ist nicht gut fürs Herz“, schreibt sie.

Inzwischen hat sich auch Amira Pocher in den Fall eingeschaltet: Die Frau von Oliver Pocher findet das Verhalten von Iris Klein „asozial“. In einem Podcast redet sie sich komplett in Rage. (fas)