„Mich machen solche Leute krank“: Martin Rütter sauer wegen Hunde-Influencerin

Martin Rütter zeigt seit Jahren im Fernsehen, wie Hunde-Training wirklich aussehen sollte. Das Verhalten einer Influencerin bereitet ihm jetzt Sorge.

Köln/Dubai – In seiner Rolle als Hunde-Experte und Tiertrainer ist Martin Rütter (52) bereits seit vielen Jahren im deutschen Fernsehen aktiv. In seinen Sendungen half der Buchautor Hundehaltern mit Problemtieren, die ihren Vierbeiner einfach nicht den Griff bekommen konnten. Auch auf Social Media gibt Rütter Herrchen und Frauchen regelmäßig gute Tipps, um die Beziehung zu ihrem Hund zu verbessern. Umso mehr regt es den Mittfünfziger auf, wenn er im Netz auf Beiträge von Influencern stößt, die es trotz ausreichender Ressourcen nicht schaffen, ihr geliebtes Haustier adäquat zu trainieren.

Jetzt wurde Martin Rütter auf einen aktuellen Beitrag des Instagram-Models Enisa Bukvic aufmerksam. Die gebürtige Bosnierin lebt gemeinsam mit YouTube-Star Simon Desue (31) und ihren drei Hunden in der Mega-Metropole Dubai. Wie sie in einem ihrer letzten Postings verriet, ist eines der Tiere jedoch in letzter Zeit zum Problem-Vierbeiner mutiert. RTL zitiert den Social-Media-Star: „Bin zum Trainer gegangen und glaube, wir werden den Kleinen bald da lassen, damit die einen Monat lang ein Trainingscamp machen können.“ Und diese Aussage gefiel Hundeliebhaber Rütter gar nicht.

Martin Rütter findet es unverantwortlich, das Hunde-Training einfach abzugeben

Dass Enisa Bukvic offensichtlich keine Lust darauf hat, ihren frechen Vierbeiner selbst zu erziehen, ist für Martin Rütter ein absolutes Unding. Auf seinem offiziellen Instagram-Account teilte der TV-Star das entsprechende Video der Influencerin und schrieb dazu: „Es kann doch nicht sein, dass JEDER einfach einen Hund kaufen kann und das arme Tier badet es aus.“ Enisa ist jedoch der Meinung, dass sie ihr Wissen und Können in Sachen Tiertraining bereits vollends ausgeschöpft hat. „Ich habe mein Bestes gegeben, die Hunde alleine zu trainieren, aber es hat nichts gebracht“, erklärte sie in ihrem Clip.

Für Martin Rütter ist das jedoch keine ernstzunehmende Entschuldigung. Und auch einige seiner Promi-Kollegen pflichten ihm bei. Comedienne Ruth Moschner (46) beispielsweise schreibt: „Bricht mir das Herz! Wirklich! Ich hätte gerne ein Haustier, mir fehlt einfach die Zeit. Logische Folgerung - kein Haustier für Ruthi!“ Rütters knappe Antwort: „Mich machen solche Leute krank.“ Enisa Bukvic hat derweil von der Kritik Wind bekommen und wehrt sich nach zahlreichen Hassnachrichten auf Instagram. Sie erklärte jetzt: „Ich werde mit meinen Hunden trainieren, ich werde sie nicht einfach abgeben.“