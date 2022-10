„2 Größen weniger“: Mary Roos schwärmt von Unterwäsche-Tipps von Barbara Schöneberger

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Mary Roos war zu Gast in der NDR Talk Show. Dabei plauderte die Schlagersängerin nicht nur über ihre Anfänge in der Musikbranche und über ihre Eltern, sondern auch über ihre Unterwäsche.

Hamburg - Die NDR Talk Show geht in die nächste Runde. Auch diesmal begrüßen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt wieder tolle Gäste: David Hasselhoff, Mario Barth, Bernhard Paul mit Tochter Lili Paul-Roncalli und Mary Roos. Der Schlager-Star lässt dabei tief blicken und verrät pikante Details zu ihrer Unterwäsche.

In NDR Talk Show: Mary Roos und Barbara Schöneberger lüften Figur-Geheimnis

Mary Roos gehört zu den größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. Ihre ersten Auftritte hatte sie im elterlichen Hotel, damals gab es allerdings keine Gage - sie wurde mit Süßigkeiten bezahlt. Ein Laster, dass sie bis heute nicht losgeworden ist. „Jetzt esse ich auch noch sehr viel Süßes“. Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt grätscht sofort dazwischen und macht ihr, ganz der Gentleman, ein Kompliment: „Was man nicht sieht“.

Schlagersängerin Mary Roos plauderte in der NDR Talk Show nicht nur über ihre Anfänge in der Musikbranche, sondern auch über ihre Unterwäsche. (Fotomontage) © IMAGO/Stephan Wallocha & IMAGO/Eventpress

„Wegen ihr“, verrät Mary Roos und zeigt ganz aufgeregt auf Barbara Schöneberger. Die Moderatorin habe vor Jahren ihr Figur-Geheimnis mit der Schlagersängerin geteilt: die richtige Unterwäsche. „Barbara und ich hatten zusammen ein Fotoshooting. Und da hat Barbara mir ihre Unterwäsche gezeigt, die einen gleich schlanker aussehen lässt. Die trage ich jetzt auch“, verrät Mary Roos.

Mary Roos bekommt nur 350 Euro Rente: Schlagerstar will das Geld spenden Mary Roos stand über 60 Jahre auf der Bühne - jetzt soll Schluss sein. Die Schlagersängerin will in Rente gehen. Doch allzuviel Geld bekommt sie nicht von der Versicherung. Wie sie der „Bild am Sonntag“ verriet, rief sie dann dort an und bat darum, das Geld jemandem zu geben, der es dringender nötig hätte als sie. Dass ihre Rente niedrig ausfallen würde, sei ihr klar gewesen, da sie als Selbständige nicht eingezahlt habe. Nun jedoch will sich die Sängerin ihre Rente doch auszahlen lassen, und das aus gutem Grund. „Da ich damals nicht wusste, dass das Geld nicht automatisch gespendet wird, werde ich mir die Rente jetzt direkt auszahlen lassen. Sobald die Zahlung bei mir ankommt, werde ich das Geld dann selbst für einen guten Zweck weitergeben.“

„2 Größen weniger“: Mary Roos schwärmt von Unterwäsche-Tipps von Barbara Schöneberger

„Die Barbara ist so unglaublich“, schwärmt Mary Roos weiter. „Die hat sofort in dieser Firma angerufen, war mir schon fast peinlich, weil sie meinte: ‚Brauchst nichts bezahlen‘“, erzählt die Schlagersängerin weiter. „Zwei Tage später war es bei ihr Zuhause“, grinst Barbara Schöneberger. „Es war ganz toll. Du kommst da rein und hast zwei Größen weniger“, so das Fazit von Mary Roos. Hubertus Meyer-Burckhardt scheint danach allerdings genug von Mary Roos Unterwäsche zu wissen und wechselt das Thema.

Radikal abgenommen: Die Verwandlung von Ben Zucker, Semino Rossi, Andrea Berg und Co in Bildern Fotostrecke ansehen

Weniger begeistert ist Mary Roos allerdings von einer Aussage von Katja Burkardt. Die RTL-Moderatorin hat sie vor Jahren einmal als „Schlager-Oma“ bezeichnet. Ein Fettnäpfchen, dass die Schlagersängerin bis heute nicht vergessen hat. Verwendete Quellen: NDR Talk Show vom 21.10.2022