„Für meinen Körper nur das Beste“: Maite Kelly lässt sich alle Kleider maßschneidern

Maite Kelly lässt sich ihre Kleider maßschneidern © dpa | Rolf Vennenbernd & dpa | Jan Woitas

Maite Kelly will auf der Bühne gut aussehen. Deshalb trägt sie statt Kleidern von der Stange lieber maßgeschneiderte Mode.

Leipzig – Die Zeiten, in denen sie mit ihren Geschwistern in Hippie-Mode als „Kelly Family“ auf der Bühne stand, sind längst vorbei. Heute setzt Maite Kelly (42) während ihrer Performances lieber auf beeindruckend elegante Fashion-Stücke. Auch ihr letzter Auftritt bei „Das große Schlagercomeback.2022“ mit Florian Silbereisen hatte in Sachen Mode einiges zu bieten. Anfänglich war Maite in einem riesigen roten Rock aus Fallschirmstoff zu sehen. Nach einigen Zeilen warf sie diesen jedoch ab und präsentierte ein figurbetontes Kleid in derselben Farbe.

Bei ihren Auftritten will die Schlagersängerin also nicht nur mit ihrer Musik begeistern, auch modisch muss bei Maite alles stimmen. Ihren Fans ist das offensichtlich bereits aufgefallen. Im späteren Gespräch mit Moderator Silbereisen stellte dieser ihr einige Zuschauerfragen, wobei unter anderem auch Maites besonders guter Geschmack zur Sprache kam. Auf die Frage, ob sie sich ihre Kleider immer selbst aussuche, hatte die Vollblutmusikerin eine überraschende Antwort parat.

Maite Kelly verrät, dass sie ihre Bühnenoutfits selbst entwirft und maßschneidern lässt

„Ich suche sie nicht aus, ich zeichne sie aus“, erzählte Maite Kelly im Interview mit Florian Silbereisen bei „Das große Schlagercomeback“, „ich designe sie. Und die Frau Eggert — Frau Eggert, du bist mein Engel — die näht das dann. Es ist also alles maßgeschneidert. Für meinen Körper nur das Beste!“ Diese Body-Positivity-Message kam beim Publikum besonders gut an und wurde mit einem tosenden Applaus beantwortet.

Doch selbstverständlich wollte Florian Silbereisen auch über Maites Musik sprechen. Dabei stellte er ihr eine ziemlich schwierige Frage: Welches ihrer eigenen Lieder mag die dreifache Mutter am meisten? Nach kurzem Überlegen weiß Maite aber auch hier eine klare Antwort: „Jedes Lied ist wie ein Kind. Aber es gibt zwei Lieder, die besonders strahlen. Das sind ‚Warum hast du nein gesagt?‘, das ich mit Roland singen und schreiben durfte. Und ‚Sieben Leben für dich‘.“