„Hat mich getroffen“: Mathias Mester hat wegen Kleinwüchsigkeit mit Hass im Netz zu kämpfen

Teilen

Mathias Mester wurde durch Let‘s Dance einem breiteren Publikum bekannt © Instagram/Mathias Mester & RTL/ Stefan Gregorowius

Hass im Netz aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit: Die Anfeindungen gingen an Mathias Mester nicht spurlos vorbei. Der Leichtathlet lässt sich von dem Hasskommentar nicht runterziehen.

Hamburg – Nach Hassnachrichten im Netz: „Let’s Dance“-Star Mathias Mester (35) sprach über die hasserfüllten Anfeindungen, mit denen er wegen seiner Kleinwüchsigkeit konfrontiert wurde. Der Leichtathlet zeigte sich zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit, nachdem er im Internet wegen seines Handicaps übel beleidigt worden war.



In einem Interview mit RTL bei der „Ernsting’s Family“-Fashionshow in Hamburg trug der Star ein stylisches Outfit aus einem Blazer in Schwarz, den er mit einem weißen T-Shirt, einer Jeans und Turnschuhen in Weiß kombinierte. Auf dem roten Teppich des Events sprach der Prominente darüber, dass durch seine Teilnahme an dem RTL-Tanzwettbewerb in diesem Jahr nicht nur seine Fans auf ihn aufmerksam wurden, sondern auch so einige Hater.

Von einer Frau sei er wegen seiner Größe so stark beleidigt worden, dass er gemeinsam mit seinem guten Freund, dem Hundetrainer Martin Rütter (51), Anzeige gegen die Haterin erstattete. Inzwischen hat sich die Frau in einem RTL-Interview bei dem TV-Show-Teilnehmer vor laufender Kamera für ihren diskriminierenden Hasskommentar entschuldigt.

Mathias Mester wegen Kleinwüchsigkeit mit Online-Hass konfrontiert

Der Prominente gab jedoch offen zu, dass ihn der Hasskommentar wegen seines Handicaps trotzdem weiterhin beschäftige. Er verriet: „Das hat mich schon getroffen, zu sehen, dass Menschen so über mich denken oder Hetze verbreiten.” Obwohl der Hass im Netz nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sei, will sich der Hobby-Tänzer von dem fiesen Kommentar aber nicht unterkriegen lassen und wird weiterhin seinen Weg gehen.